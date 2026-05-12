Roma e i gioielli hanno da sempre un legame speciale. Dalle boutique storiche di Via dei Condotti ai laboratori orafi artigianali, la Capitale resta uno dei punti di riferimento italiani per il lusso e l’alta gioielleria. Ed è proprio in un settore che continua ad affascinare anche il pubblico romano che si inserisce il progetto di Enrico Terzo, fondatore di Mercante di Pietre.

Il suo percorso professionale è tutt’altro che tradizionale: prima pubblicità e comunicazione, poi il mondo delle pietre preziose. Una svolta arrivata dopo gli studi in gemmologia presso IGI Anversa e una lunga esperienza nel commercio all’ingrosso di diamanti calibrati e pietre di colore attraverso il brand Sparkline, lavorando a stretto contatto con miniere e centri di taglio, soprattutto in India.

Da lì la decisione di costruire qualcosa di diverso, rivolgendosi direttamente al mercato retail con un progetto che unisce e-commerce, consulenza personalizzata e contenuti divulgativi. Nasce così Mercante di Pietre, piattaforma digitale che punta a rendere più accessibile e trasparente il mondo delle gemme preziose.

Secondo i dati diffusi dal brand, il sito offre accesso a oltre un milione di diamanti e pietre preziose e registra circa 9.000 sessioni mensili e 150.000 pagine viste ogni mese. Una crescita sostenuta anche dalla presenza sui social: Instagram conta oltre 43.500 follower con circa 350.000 visualizzazioni mensili, mentre TikTok supera le 210.000 visualizzazioni al mese.

Il progetto si basa su un modello senza magazzino proprietario, con la possibilità di accompagnare il cliente durante tutto il processo d’acquisto. Non solo scelta della pietra, ma anche realizzazione di gioielli personalizzati grazie alla collaborazione con laboratori orafi italiani. Secondo quanto dichiarato da Terzo, quasi la metà dei clienti che acquista una pietra richiede poi anche la creazione del gioiello.

«A 46 anni non puoi pensare alla pensione, quindi ho deciso di rinascere, lavorativamente parlando, mettendomi in proprio e facendo quello che desideravo fare», racconta il fondatore.

Mercante di Pietre rappresenta così un modello che mescola commercio digitale, storytelling e consulenza diretta, in un momento in cui il tema della trasparenza e dell’acquisto consapevole sta diventando sempre più importante anche nel settore del lusso. Un approccio che sembra parlare bene anche a un pubblico come quello romano, da sempre attento al fascino senza tempo dei gioielli.