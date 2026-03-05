Oltre ai luoghi più famosi, Roma nasconde angoli segreti e mete poco conosciute: una Capitale alternativa tutta da scoprire.

Che Roma sia una città che sembra non finire mai è oltre ogni dubbio, ma oltre ai monumenti più celebri e alle piazze sempre affollate, esiste una Capitale alternativa fatta di angoli nascosti, passaggi segreti e luoghi che spesso sfuggono ai grandi itinerari turistici. Sono mete meno note ma ricche di fascino, capaci di raccontare una Città Eterna diversa, più intima e curiosa, perfetta per chi vuole scoprire il lato meno scontato del posto più bello del mondo.

Una Roma alternativa: alla scoperta di 10 mete poco conosciute

Tra i luoghi più curiosi del centro storico di Roma c’è l’Arco dei Banchi, un passaggio coperto vicino a Ponte Sant’Angelo che collega via del Banco di Santo Spirito con via Paola. Il soffitto dipinto con un cielo stellato crea un’atmosfera quasi mistica, mentre una targa ricorda una storica piena del Tevere del 1277. Poco distante dalla stazione Termini si trova invece il Chiostro Grande progettato da Michelangelo alle Terme di Diocleziano, uno dei più vasti d’Italia, un luogo silenzioso dove tra sculture antiche e cipressi si respira una straordinaria atmosfera rinascimentale.

Un’altra meta affascinante è la Casina delle Civette a Villa Torlonia, una costruzione quasi fiabesca con torrette e splendide vetrate liberty decorate con motivi di civette. Nel quartiere Prati spicca invece la Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, uno dei rarissimi esempi di architettura neogotica a Roma, famosa anche per il piccolo museo dedicato alle anime del Purgatorio. A pochi passi da Campo de’ Fiori, infine, si può scoprire la galleria prospettica di Borromini a Palazzo Spada: un corridoio che sembra lunghissimo ma che in realtà misura poco più di otto metri, grazie a un raffinato gioco di prospettiva.

Roma conserva anche luoghi legati alla tradizione e al mistero. Il Pasquino, una delle celebri statue parlanti della città, è il simbolo di un’antica usanza popolare: affiggere versi satirici per criticare il potere. Oggi come ieri, questo frammento di statua continua a ospitare messaggi e “pasquinate” che raccontano l’umore della città.

Tra le passeggiate più suggestive c’è quella del gelsomino, vicino alla stazione di San Pietro: un piccolo percorso profumato che regala una prospettiva ravvicinata sulla cupola di San Pietro. All’Esquilino si trova invece la Porta Alchemica, unico resto di una villa seicentesca legata alle leggende sull’alchimia e sulla trasformazione dei metalli in oro.

Nel centro storico si nasconde poi la Galleria Sciarra, un elegante cortile coperto in stile liberty decorato con scene allegoriche dedicate al ruolo della donna nella società. Infine, dietro la severa facciata di Palazzo Venezia si aprono giardini poco conosciuti dal grande pubblico e ad ingresso gratuito: un’oasi verde e silenziosa nel cuore del traffico romano, dove il tempo sembra scorrere più lentamente.

Photo Credits: Shutterstock