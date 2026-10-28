A Roma è allarme storni: voli spettacolari, ma anche disagi e sporcizia. Il Comune prova un segnale per allontanarli. Ecco come funziona.

La questione degli storni a Roma sta raggiungendo una situazione di allarme. Sì, è vero, questi uccelli sanno essere protagonisti di spettacolari voli collettivi, ma sono in grado di creare non pochi grattacapi a chi vive in città, soprattutto a causa dei loro escrementi su strade, auto, marciapiedi e spesso sui passanti stessi. Per questo motivo, Roma Capitale ha avviato un progetto che prevede l’utilizzo di un insolito segnale volto a spingere gli uccelli a muoversi altrove senza dover ricorrere a soluzioni drastiche e senza far loro del male. Ma come funziona davvero questo allarme?

Roma, dove si usa il segnale d’allarme contro gli storni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il progetto è partito nel III Municipio, tra via dei Prati Fiscali, viale Jonio, piazzale Jonio e viale Pantelleria. Si tratta di un triangolo urbano nel quale la presenza di grandi stormi crea disagi soprattutto per gli escrementi che si accumulano su strade e marciapiedi, rendendo alcune superfici scivolose.

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Dopo le ripetute segnalazioni di residenti e commercianti, Roma Capitale ha avviato una serie di interventi sperimentali. Il presidente del Municipio, Paolo Marchionne, e l’assessore all’Ambiente, Matteo Zocchi, hanno confermato l’avvio delle operazioni, coordinate dal Dipartimento Tutela Ambientale. Le prime operazioni si sono svolte giovedì e venerdì scorsi, seguite da un ulteriore intervento.

Il sistema in questione si chiama distress call: attraverso megafoni mobili vengono riprodotti suoni simili ai versi emessi dagli storni quando avvertono un pericolo. Gli uccelli interpretano il richiamo come un avvertimento e tendono ad abbandonare gli alberi nei quali si riuniscono per trascorrere la notte.

Non sono previsti né cattura né abbattimento, dunque: l’obiettivo è di scoraggiare la presenza degli stormi con un sistema acustico. Gli interventi vengono ripetuti nelle ore serali per favorire lo spostamento dei dormitori. I risultati saranno studiati meglio nei prossimi giorni, valutando se siano necessarie altre misure.

Photo Credits: Shutterstock

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