Roma punta sul verde urbano: alberi gratis nelle zone più calde e nuovi boschi per una città più fresca e vivibile.

Roma vuole cambiare il suo passo sul verde urbano e la sua gestione, partendo dalle aree dove l’estate pesa di più: il piano guarda alle zone più calde della città, dove arriveranno alberi gratis, e a nuovi boschi urbani pensati per rendere la Capitale più fresca, vivibile e resistente alle ondate di calore. Non si tratta solo di piantare qualche albero in più, ma di immaginare il verde come una vera infrastruttura urbana.

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Nuovi boschi urbani per una Roma più fresca: alberi gratis nelle zone più calde della città

A Roma si discute spesso di alberi tagliati, potature drastiche e quartieri sempre più esposti al caldo. Ma il nuovo piano di forestazione urbana punta a ribaltare la prospettiva: l’amministrazione sta lavorando alla creazione di 65 nuovi boschi urbani, con l’inserimento di quasi un milione di alberi. Un numero importante, che però non basta da solo.

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La vera sfida sarà scegliere dove piantarli e quali specie utilizzare, evitando interventi casuali e puntando su piante adatte al clima, agli spazi e alla manutenzione futura. Roma ha già una grande estensione arborea, ma può fare molto di più per entrare davvero tra le città europee più verdi e meglio attrezzate contro il caldo.

La parte più interessante del progetto riguarda le aree più colpite dalle temperature estreme. Qui l’obiettivo è distribuire piante gratis e aumentare la copertura verde dove serve davvero: strade assolate, quartieri densi, spazi pubblici poco ombreggiati.

Il motivo è semplice: più alberi significano più ombra, migliore qualità dell’aria e temperature urbane più basse, con benefici che possono arrivare anche a diversi gradi in meno. In una città come Roma, durante le estati più dure, non è un dettaglio estetico ma una questione di salute e vivibilità. Il verde, insomma, non è solo decorativo, ma diventa una risposta concreta al caldo.

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