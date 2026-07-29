Quali sono le cose più belle da fare a Roma ad agosto a costo praticamente zero? Scopri gli eventi da non perdere.

Il mese di agosto a Roma non significa soltanto serrande abbassate, strade assolate e quartieri più silenziosi, ma nasconde un coacervo di cose da fare. Dietro il ritmo lento della città c’è infatti un calendario sorprendente di occasioni da vivere senza mettere mano al portafoglio. Appuntamenti, luoghi da vedere e piccole meraviglie trasformano il mese più vacanziero dell’anno in un invito a restare, uscire di casa e riscoprire la Capitale da una prospettiva diversa, anche quando sembra vuota.

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Cose da fare a Roma: musei gratis il 2 agosto

La prima domenica del mese aprono gratuitamente i musei civici e i luoghi della cultura statali. Alcune sedi richiedono la prenotazione, ma è un modo per accedere alla cultura in maniera del tutto open. Inoltre, l’ultima domenica del mese, il 30 agosto, anche i Musei Vaticani si visitano senza pagare dalle 9 alle 14, con ultimo ingresso alle 12.30.

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M’Illumino di Teatro a Garbatella

Dall’1 al 7 agosto Piazza Damiano Sauli a Garbatella diventa un salotto culturale gratuito con M’Illumino di Teatro. Basta portare una sedia pieghevole, una coperta o un cuscino per godersi spettacoli, musica e performance insieme agli abitanti del quartiere.

Festival del Cinema di San Lorenzo 2026

Fino al 10 agosto il Parco dei Caduti del 19 luglio 1943 a San Lorenzo ospita gratuitamente film, incontri e musica con il Festival del Cinema di San Lorenzo 2026. Il programma attraversa cinema d’autore, classici, documentari e impegno civile, dalle 18 fino a mezzanotte.

Una notte nella Valle dell’Inferno

Infine, a Villa Gregoriana, ogni venerdì e sabato fino al 5 settembre, si passeggia tra boschi, grotte, rovine e cascate sotto le stelle con Una notte nella Valle dell’Inferno. L’ingresso è gratuito per gli iscritti FAI e alcune categorie, mentre il biglietto intero costa 10 euro.

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