E’ stato confermato l’aumento del prezzo dei biglietti e abbonamenti Atac a Roma che ha scatenato l’ira e la rabbia dei cittadini

A Roma le novità non mancano mai, ma questa volta si tratta di una notizia che potrebbe turbare gli animi dei cittadini e di tutti i pendolari che ogni giorno si trovano a fare i conti con i mezzi pubblici Atac, tra ritardi e soppressioni. Qualche giorno fa sarebbe stato confermato l’aumento del prezzo del biglietto per il giornaliero e abbonamento mensile.

LEGGI ANCHE:– ‘Fermiamo la ztl in fascia verde’, scatta la protesta social degli automobilisti romani

Roma, aumentato il costo del biglietto del mezzo Atac: tutti i dettagli

Secondo quanto si legge sul Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Lazio e Trenitalia” valido per il 2018-2032, dal 1 agosto 2023 aumenterà il costo dei biglietti e degli abbonamenti Atac per bus e metropolitane di Roma.

Il costo sarà per il biglietto singolo di 2 euro, l’abbonamento mensile di 46,70 euro invece che 35 euro, infine, l’abbonamento annuale ordinario di 350 euro invece che 250 euro.

Roberto Gualtieri, però, avrebbe smentito la notizia affermando:

Il prezzo del biglietto non aumenterà, per ora il costo del biglietto è quello che è.

Tuttavia, il contratto di servizio esiste ed è quindi valido. Inoltre, non è stato modificato dalla Regione Lazio che, secondo quanto riportano Atac, Trenitalia e Campidoglio, sarebbe l’unico ente che può apportare cambiamenti.

La reazione dei cittadini

Intanto sui social, in particolare su Twitter, i cittadini avrebbero già commentato la situazione. Tra i tanti messaggi si legge:

Bhe lo vedo qui a Roma come incentivano: aumenteranno prezzi abbonamenti e biglietti atac x stesso servizio se non peggio, tolgono tram, monopattini.. tutti a piedi?

Poi ancora

Guasti e ritardi un giorno sì e l’altro pure, gente ammassata tipo carri bestiame, bus sostitutivi insistenti, corse saltate, autobus in cui PIOVE dentro e hanno anche il coraggio di aumentare il costo dei biglietti e salire sui mezzi per fare le multe siete la *****

FOTO; SHUTTERSTOCK