Agosto è alle porte: quali sono gli eventi a cui partecipare a Roma, tutti i dettagli sugli appuntamenti della Capitale

Il mese di agosto è per alcuni il più bello dell’anno, per altri, invece, un po’ meno. C’è chi va in ferie e non perde occasione di organizzare un viaggio o una mini vacanza di qualche giorno, chi, invece, per motivi personali non può lasciare la propria città. In questo caso cosa fare? A Roma non ci si annoia mai. Tanti gli appuntamenti da non perdere che faranno divertire grandi e piccoli. Scopriamoli.

Cosa fare ad agosto a Roma: tutti gli eventi in programma

Il primo evento già in corso da qualche giorno è il Giubileo dei Giovani: previste milioni di persone che arriveranno a Roma per pregare e celebrare l’anno giubilare.

In arrivo anche tanti concerti e festival come il Summertime Jazz Festival (fino al 9 agosto), Lungo il Tevere con pop-up restaurant, bar e musica dal vivo lungo le rive del Tevere, il cinema sotto le stelle alla Casa del Cinema di Villa Borghese con una rassegna gratuita di film italiani e stranieri, e poi ancora concerti all’aperto di musica classica, jazz e folk tutte le sere presso il sito archeologico del Teatro di Marcello nell’ambito dei Concerti del Tempietto.

Leggi anche:– Estate 2025 nel Lazio: guida alle migliori spiagge e al mare più bello

Gli amanti dell’arte potranno sfidare il caldo con la visita ai musei e i siti archeologici nazionali e cittadini della capitale che saranno aperti gratuitamente domenica 3 agosto. Il Colosseo è aperto per visite notturne, anche guidate e disponibili in varie lingue come spagnolo, inglese e italiano. L’orario va dalle 20 alle 24.

Un altro appuntamento da non perdere e molto suggestivo è la rievocazione della notte del miracolo presso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il 5 agosto, la città ricrea una nevicata miracolosa avvenuta nel IV secolo. E poi ancora il festival lirico estivo di Roma alle Terme di Caracalla.

I più romantici, invece, potranno aspettare e ammirare le stelle cadenti nella notte del 10 agosto, la Notte di San Lorenzo. Dove andare? A Roma i luoghi migliori sono il Gianicolo, Monte Mario e il laghetto all’EUR.

Altri appuntamenti: tra concerti e mostre

Per quanto riguarda i concerti, a Roma avranno luogo vari eventi con musica dal vivo come Roma Summer Fest mette in scena i concerti degli Stereophonics (29 agosto) e dei Franz Ferdinand (30 agosto), Rock in Roma si conclude con il concerto degli Smashing Pumpkins (1 agosto) mentre il Festival di Ostia Antica ospita Marlene Kuntz con Orchestra (7 agosto).

Gli amanti di alta moda non potranno sfuggire al fascino della mostra in corso fino al 13 agosto di Dolce & Gabbana al Pala Expo. Altre attuali sono Elliot Erwitt a Palazzo Bonaparte e Flowers al Chiostro del Bramante.

Pe-ppe: il bus della cultura

Una novità dell’estate 2025 a Roma è il Pe-ppe, bus che pensato per rendere l’arte e la storia più accessibili, PE-PPE è un autobus colorato che, fino al 12 ottobre 2025, collegherà ogni singolo Municipio con spazi culturali della città: dai musei più noti ai siti archeologici meno frequentati, dai parchi storici alle rassegne cinematografiche e agli spettacoli dal vivo. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità e i Municipi, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

FOTO: SHUTTERSTOCK