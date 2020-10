Eventi a Roma nel mese di Ottobre: tanti musei aperti e gratuiti, visite virtuali e il ritorno della Festa del Cinema. Tutti dettagli

Cosa fare a Roma in Ottobre? Di tutto e di più! Di solito in questo mese la Capitale è presa d’assalto dai turisti per via del clima mite e delle belle giornate. Certo, può capitare qualche giornata di pioggia ma in linea di massima il sole continua a splendere all’inizio dell’autunno.

Quali attività offre la Capitale in questo periodo dell’anno?

Al chiuso, all’aperto e addirittura virtuali, ci sono appuntamenti ed eventi per tutti i gusti: ve ne suggeriamo alcuni imperdibili!

La bellezza di Roma in Ottobre: ecco come goderne appieno!

La prima domenica del mese i musei civici sono gratuiti con l’iniziativa Domenica al Museo. E così il 4 Ottobre potrete visitare tantissimi luoghi meravigliosi di Roma come Musei Capitolini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere e molti altri.

Un’altra buona idea è quella di programmare una visita a Tivoli e vedere Villa D’Este e Villa Adriana. Il primo lunedì di ogni mese da maggio a dicembre 2020 è gratuito, quindi potreste sfruttare lunedì 5 ottobre 2020.

Ovviamente per qualunque di queste attività da svolgere a Roma in Ottobre è obbligatoria la prenotazione presso le strutture stesse.

Festival e cultura: cosa sta succedendo nella Capitale

Ottobre è un mese speciale per la Capitale anche perchè c’è La Festa del Cinema che anche quest’anno torna dal 15 al 25 ottobre 2020: un evento assolutamente imperdibile per gli appassionati della settima Arte.

In questi giorni si stanno svolgendo anche altri due eventi davvero speciali: parliamo di Insieme Festival e Videocittà.

Il primo ha avuto inizio oggi 1 Ottobre e proseguirà fino a domenica 4 Ottobre. Insieme Festival è la grande festa del libro diffusa per Roma e infatti sarà ospitato da più location: l’Auditorium Parco della Musica, la Basilica di Massenzio e lo Stadio Palatino.

Videocittà si svolgerà invece al Giardino delle Cascate dell’EUR dal 2 Ottobre al 4 Ottobre. Una manifestazione dedicata all’audiovisivo con un programma fittissimo, pieno di ospiti e proiezioni.

In alternativa noi vi suggeriamo di farvi una bella passeggiata sul lungotevere: è stupendo – ed è gratis!