La Capitale si prepara a vivere uno degli eventi più attesi del periodo natalizio: domenica 23 novembre 2025 debutterà la Christmas Parade alle ore 15.00, la più grande parata di Natale d’Europa, organizzata dal Christmas World con il patrocinio del Comune di Roma e con una missione profondamente solidale. L’iniziativa, infatti, mira a raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova strumentazione sanitaria destinata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, eccellenza italiana nella cura dei più piccoli.

La Christmas Parade rappresenterà un vero e proprio viaggio nell’immaginario natalizio: oltre 100 performer – tra elfi, acrobati, Babbo Natale, la Befana e un iconico trenino di Natale – animeranno il cuore della città trasformando le vie del centro in un palcoscenico a cielo aperto. Sarà un evento emozionante, pensato per grandi e piccoli, capace di unire magia e solidarietà.

Il percorso della sfilata

La parata seguirà un tragitto simbolico tra alcune delle piazze più amate dai romani e dai turisti:

Partenza: Piazza del Popolo

Prima tappa: Largo Goldoni, con una sosta di 20 minuti dedicata a spettacoli e performance artistiche

Proseguimento: Via Condotti

Seconda tappa: Piazza di Spagna, con attivazioni speciali e musica dal vivo che vedrà la partecipazione di importanti artisti italiani

Ritorno: Via del Babuino

Chiusura: Piazza del Popolo, con collegamento in diretta con Domenica In

Un itinerario che intreccia cultura, bellezza e atmosfera natalizia, valorizzando lo splendore del centro storico romano.

Solidarietà al centro: il sostegno al Bambino Gesù

Lungo tutto il percorso, i volontari dell’Associazione Bambino Gesù Onlus presidieranno postazioni solidali dove sarà possibile ottenere il cappello rosso ufficiale della Christmas Parade con una donazione minima di 5 euro. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di tecnologia sanitaria avanzata per la cura di bambini affetti da patologie complesse.

Grazie al supporto del Comune di Roma – Assessorato alla Scuola, tutte le scuole della città sono state invitate a partecipare. Per questa prima edizione sono attesi almeno 10.000 bambini, chiamati a trasformare la parata in un grande gesto collettivo di solidarietà verso i coetanei ricoverati al Bambino Gesù.

La Christmas Parade si ispira ai celebri eventi benefici internazionali, come il Red Nose Day, capaci di mobilitare intere comunità attorno a una causa comune. L’obiettivo è ambizioso: trasformare l’iniziativa nel più grande Flash Mob natalizio d’Europa, un appuntamento annuale capace di generare risorse concrete per sostenere l’ospedale pediatrico romano.

VIP, artisti e maxi-schermi della città

Numerosi VIP e personaggi dello spettacolo stanno confermando la loro presenza con performance e contributi speciali. Il Comune di Roma metterà inoltre a disposizione i propri impianti digitali e cartelloni dinamici per trasmettere in tempo reale i momenti più suggestivi della sfilata, creando un coinvolgimento diffuso in tutta la città.

“Un Natale che mette i bambini al centro della solidarietà”

«I nostri format mettono spesso i bambini al centro dell’esperienza; questa volta vogliamo che siano loro a diventare protagonisti della solidarietà, sostenendo i coetanei meno fortunati», spiega Roberto Fantauzzi, CEO di Lux Entertainment S.p.A., società produttrice di Christmas World.

La Christmas Parade nasce come qualcosa di più di un semplice evento: un momento condiviso capace di accendere Roma, unire famiglie e generare un grande abbraccio collettivo di luce, festa e speranza. Un modo per ricordare che il Natale, prima di tutto, è un atto di generosità.