A pochi km da Roma si nasconde un abisso profondo e misterioso: una cavità allagata tra le più sorprendenti e ancora senza fondo certo.

A pochi chilometri da Roma, immerso nel silenzio della campagna laziale, si nasconde un luogo sorprendente e ancora poco conosciuto: si tratta di una cavità naturale straordinaria, capace di affascinare studiosi e curiosi, dato che si tratta di un profondo abisso allagato al mondo. A soli 30 chilometri dalla Capitale, è un luogo particolare che custodisce un mistero ancora irrisolto.

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Il Pozzo del Merro: un abisso profondo a due passi da Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il protagonista di questa storia è il Pozzo del Merro, una dolina carsica situata nel territorio di Sant’Angelo Romano, all’interno della Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca. Dall’esterno appare come una grande depressione circolare nel terreno, larga circa 150 metri, che sprofonda per oltre 80 metri fino a un lago sotterraneo.

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Ma è sotto la superficie dell’acqua che si cela il vero enigma: le esplorazioni, condotte anche con robot subacquei dei Vigili del Fuoco, sono arrivate fino a 392 metri senza riuscire a individuare il fondo. Un dato che rende questo a due passi da Roma il secondo abisso allagato più profondo al mondo, subito dopo l’Abisso Hranice nella Repubblica Ceca.

Oltre alla sua profondità record, il Pozzo del Merro rappresenta un laboratorio naturale di straordinario interesse. La cavità si è formata attraverso un raro processo di erosione chimica inversa legato a fenomeni geotermici, che hanno modellato nel tempo questa “finestra” sulla falda carsica. L’ambiente, caratterizzato da elevata umidità e condizioni microclimatiche particolari, ospita specie rare e persino endemiche, come il crostaceo Niphargus cornicolanus, adattato alla totale oscurità.

Nonostante le ricerche vadano avanti praticamente da sempre, il mistero resta aperto: il fondo del pozzo non è ancora stato raggiunto, e sotto la superficie continua a celarsi uno degli abissi più enigmatici d’Europa.

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