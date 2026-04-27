A Roma, maggio non è solo primavera: è il momento in cui la città cambia ritmo, invita a perdersi tra strade e storie.

E quest’anno c’è un motivo in più per farlo!

Sabato 9 maggio 2026 torna Quartiere Vino Pigneto, l’evento diffuso che trasforma il Pigneto in un grande itinerario a cielo aperto dedicato al vino naturale.

Giunto alla sua terza edizione, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più interessanti per chi cerca un’esperienza diversa dal solito: niente padiglioni o stand impersonali, ma un intero quartiere da attraversare calice alla mano, entrando e uscendo da locali, botteghe e spazi creativi. Qui il vino si racconta direttamente attraverso chi lo produce: vignaioli italiani e internazionali pronti a condividere storie, territori e visioni.

Dietro il progetto ci sono realtà ormai centrali nel panorama del vino naturale, come SO2 Enoteca e Solovino Enoteca, che hanno costruito negli anni un evento capace di unire degustazione, cultura e socialità in modo autentico.

L’edizione di quest’anno porta con sé importanti novità pensate per rendere l’esperienza ancora più fluida e coinvolgente.

Due i punti di ritiro del pass – Piazza Nuccitelli e SO2 Distribuzione – per partire senza attese lungo il percorso.

Ma la vera sorpresa è VinArt Est, un nuovo spazio creativo che affianca al vino un mercato di illustratori, fumettisti e artisti. Le loro opere non saranno solo esposte, ma si intrecceranno con il percorso, comparendo anche all’interno di locali selezionati e trasformando ogni tappa in un piccolo incontro tra arte e gusto.

Piazza Nuccitelli diventa così il cuore pulsante dell’evento: oltre agli artisti, ospiterà talk, dibattiti e – la domenica – un’area food con il food truck Ciriola & Bar e vini naturali accompagnati da vignaioli ospiti.

Un’altra innovazione riguarda i percorsi consigliati: due itinerari, da nord a sud del quartiere, pensati per distribuire meglio il pubblico e permettere a tutti di vivere l’esperienza senza fretta, scoprendo ogni angolo del Pigneto.

Non solo vino: storie, passeggiate e artigianato

Quartiere Vino Pigneto non è solo degustazione. È anche scoperta del territorio.

Durante il weekend saranno organizzate passeggiate guidate dallo storico Guido Farinelli, che accompagnerà i partecipanti tra le vecchie osterie e le trasformazioni urbane del quartiere, intrecciando memoria e presente.

Anche le botteghe artigiane diventano protagoniste: laboratori e negozi aprono le porte, accolgono vignaioli e visitatori, contribuendo a creare un dialogo vivo tra vino e creatività locale.

Come partecipare

Il funzionamento resta semplice e immediato: acquistando il pass si ricevono calice e braccialetto, indispensabili per accedere alle degustazioni nei locali aderenti. Da lì in poi, nessun percorso obbligato: si cammina, si entra, si assaggia, si ascolta.

Dalle 12:00 di sabato 9 maggio, il Pigneto si trasforma così in una mappa libera da esplorare, dove ogni tappa è un incontro e ogni calice una storia.

A rendere ancora più iconico il cuore dell’evento contribuisce il main partner Necci dal 1924, luogo simbolo del quartiere e punto di riferimento culturale che rafforza il legame tra tradizione e contemporaneità.

INFORMAZIONI

Costo del pass con incluso il calice e degustazioni illimitate presso i banchi di assaggio:

20 euro

Orario: dalle 16:00 alle 21:00

Ticket disponibili sul sito: www.quartierevinopigneto.it

L’evento è organizzato con il patrocinio del V Municipio di Roma