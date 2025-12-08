L’atmosfera natalizia entra ufficialmente nel cuore della Capitale.

Oggi 8 DICEMBRE, alle 18.30, piazza del Popolo ospiterà la tradizionale accensione dell’albero di Natale di Roma Capitale e l’illuminazione delle luci lungo via del Corso, uno degli appuntamenti più attesi da cittadini e turisti.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

L’evento rientra quest’anno nel calendario degli eventi giubilari, contribuendo a trasformare il centro storico in uno dei principali scenari celebrativi del Giubileo 2025.

Le autorità presenti

Alla cerimonia prenderanno parte:

Roberto Gualtieri , sindaco di Roma

, sindaco di Roma Fabrizio Palermo , amministratore delegato di Acea

, amministratore delegato di Acea Barbara Marinali, presidente di Acea

Acea è infatti partner tecnico dell’allestimento e dell’illuminazione natalizia in diverse aree della città.

Come già avvenuto nel 2024, la serata sarà accompagnata dall’esibizione della scuola di canto corale del Teatro dell’Opera di Roma, che offrirà un momento musicale a tema natalizio prima dell’accensione.

Modifiche al traffico

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, dalle ore 15 sono previste progressive chiusure al traffico nell’area circostante piazza del Popolo e lungo il tracciato principale di via del Corso. La Polizia Locale invita residenti e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare preferibilmente i mezzi pubblici.

Trasporti: tornano i tram e arrivano le linee gratuite

A partire da oggi, 8 dicembre, torna attivo il servizio tram sull’intera rete cittadina, dopo i lavori e le rimodulazioni dei mesi precedenti.

Per agevolare gli spostamenti durante tutto il periodo natalizio, Roma Capitale e Atac hanno inoltre predisposto:

potenziamento delle linee bus per il centro e delle Metro A e B/B1

linee gratuite Free 1 e Free 2 , con frequenze di circa 10 minuti

, con frequenze di circa 10 minuti linea 100 gratuita, operativa anche nei giorni festivi

Un’offerta potenziata pensata per sostenere il prevedibile aumento dei flussi turistici e lo shopping natalizio, riducendo al minimo l’uso dei mezzi privati.

La città entra nello spirito delle feste

Con l’accensione dell’albero e delle luminarie, Roma dà ufficialmente inizio al periodo natalizio, che quest’anno assume un significato particolare nel contesto del Giubileo della Speranza. Piazza del Popolo e via del Corso si preparano così a diventare una delle passeggiate più suggestive delle festività, fra luci, musica e tradizione.