In arrivo nuove telecamere a Roma per il controllo sulla sicurezza stradale: tutti i dettagli riguardo alle novità in arrivo

Novità in arrivo a Roma: prossimamente saranno installati degli occhi elettronici sui semafori, telecamere che scatteranno frame di chi passerà con il rosso. Inizialmente ne arriveranno 17 e, nei prossimi anni, ne verranno posizionati in tutto 38. Nello specifico si tratta di dispositivi utili a controllare automaticamente i veicoli e la viabilità stradale e contemporaneamente a attuare sanzioni del passaggio di mezzi al semaforo rosso.

Roma e le telecamere ai semafori: il bando in corso

Le telecamere ai semafori non sono una novità per Roma che già nel 2008 aveva installato questi dispositivi in giro per la città. Oggi, però, la Capitale vuole incrementare il servizio di controllo e Roma Servizi per la mobilità, che già si occupa della manutenzione e dell’aggiornamento degli strumenti esistenti, ha pubblicato una gara dal valore di 3 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di altri 38 occhi elettronici.

La gara pubblicata da Roma Servizi prevede, per il soggetto che si aggiudicherà il bando, che venga sottoscritto un accordo quadro della durata di 4 anni, per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Inoltre, precedentemente verrà stipulato un primo contratto applicativo per un importo di 494 mila euro per cui saranno installati i primi 17 dispositivi sui 38 previsti per l’intera fornitura.

Ogni occhio elettronico potrà gestire 2 corsie e costa 24 mila euro. La cifra comprende anche le spese per l’acquisto di apparati e accessori per la gestione di una terza corsia, licenze e software. Nel corso dei prossimi anni, inoltre, saranno stanziati ulteriori fondi per acquistare altri dispositivi.

Dove saranno collocati

Per adesso non è stata ancora effettuata una mappatura delle strade in cui saranno collocate le telecamere. L’unica certezza è che saranno posizionati soprattutto presso strade ad alta percorrenza, alcune anche a tre corsie. Nei prossimi mesi saranno diffusi ulteriori dettagli e i cittadini riceveranno tutte le informazioni utili.

