Giornata difficile per chi si sposta a Roma con i mezzi pubblici. Oggi, venerdì 3 ottobre 2025, le organizzazioni sindacali Cgil, Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb e Confederazione Cobas hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge l’intera rete del trasporto pubblico gestita da Atac, dai vettori in subaffidamento (Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr) e dai collegamenti eseguiti per conto dell’azienda capitolina.

Fasce di garanzia

Come previsto dalla legge, i servizi sono stati assicurati nelle seguenti fasce orarie:

da inizio servizio fino alle 8.29

dalle 17.00 alle 19.59

Fuori da questi orari, metro, bus e tram non sono garantiti.

Le ultime corse garantite della giornata termineranno alle ore 19.59, con interruzioni previste fino a fine servizio.

Dettagli operativi

Notte 2/3 ottobre : non garantite le linee bus notturne (n), garantite invece le corse diurne oltre la mezzanotte di alcune linee principali (tra cui 38, 44, 61, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, oltre alle linee 314, 404 e 444).

: non garantite le linee bus notturne (n), garantite invece le corse diurne oltre la mezzanotte di alcune linee principali (tra cui 38, 44, 61, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, oltre alle linee 314, 404 e 444). Giornata del 3 ottobre : stop alla quasi totalità dei mezzi tra le 8.30 e le 16.59 e dalle 20.00 a fine servizio .

: stop alla quasi totalità dei mezzi tra le e dalle . Notte 3/4 ottobre: servizio regolare delle linee notturne (n), ma non saranno garantite le corse delle linee metro A e B/B1, delle linee sostitutive della metro C (MC-MC3) e delle diurne con corse dopo la mezzanotte.

Metro e accessibilità

Nelle stazioni della rete metroferroviaria che rimarranno aperte, scale mobili, ascensori e montascale potrebbero non essere attivi. Disagi anche per i bike box, disponibili solo nelle stazioni Ionio, Laurentina e Arco di Travertino, mentre gli altri resteranno chiusi durante lo sciopero.

Biglietterie e parcheggi

Le biglietterie fisiche restano chiuse , mentre quelle online sono attive.

, mentre quelle online sono attive. I parcheggi di interscambio restano aperti .

. Non disponibili i locker di ritiro merce nelle stazioni eventualmente chiuse.

Motivazioni dello sciopero

Lo sciopero è stato indetto in risposta a due principali questioni:

L’aggressione avvenuta il 1° ottobre 2025 contro la missione umanitaria internazionale “Global Sumud Flotilla”, con la presenza di cittadini e sindacalisti italiani a bordo. La denuncia di una violazione delle norme internazionali e dei principi costituzionali richiamati dalla legge 146/90, che tutelano pace, diritti umani e rispetto degli obblighi internazionali.

Precedenti adesioni

Negli ultimi scioperi, l’adesione dei lavoratori Atac è stata significativa:

20 giugno 2025 : 45,1% tra bus e tram, 18,3% su metro e ferrovie regionali.

: 45,1% tra bus e tram, 18,3% su metro e ferrovie regionali. 22 settembre 2025: 44% tra bus e tram, 26,3% su metro e ferrovie regionali.

Informazioni in tempo reale

I cittadini possono seguire gli aggiornamenti sullo stato del servizio tramite: