Roma 2020, gli eventi “magici” da vivere con i vostri bambini

L’anno appena iniziato promette grande divertimento nella capitale. Sono numerosi gli eventi previsti a Roma nel 2020, alcuni a cui assistere con tutta la famiglia. Spettacoli di magia, acrobazie e mostre: ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere nelle prossime settimane.

Eventi Roma 2020: Supermagic-Illusioni

Iniziamo la nostra carrellata di eventi in programma a Roma nel 2020 con Supermagic-Illusioni, in scena al Teatro Olimpico dal 30 gennaio al 9 febbraio. Sul palco dell’imperdibile evento si alterneranno prestigiatori, manipolatori ed illusionisti provenienti da tutto il mondo.

Artisti internazionali pronti a stupire con le loro incredibili esibizioni per due ore di straordinario spettacolo. Perfetto per una magica serata da trascorrere con i piccoli di casa e per tornare tutti un po’ bambini. Uno show che farà sognare ad occhi aperti, mostrando fino a che punto può spingersi l’immaginazione.

Aqua e Totem

Tra gli eventi in calendario a Roma nel 2020, ci sono altri due spettacoli da segnare in agenda.

Il primo è Aqua, un grandioso circo acquatico che racconta una storia ambientata nel mondo marino. Acrobazie e magia sono gli ingredienti di un racconto che si svolge in un acquario con oltre 50.000 litri di acqua. Uno spettacolo unico, innovativo, che arriva per la volta in Italia e al quale è possibile assistere fino al 9 febbraio nel quartiere dell’Eur (in via C. Colombo angolo viale dell’Oceano Pacifico).

Dall’1 aprile, spazio anche a Totem, un nuovo coinvolgente show del Cirque du Soleil, che promette di far viaggiare nel tempo. In scena al Grand Chapiteau di Tor di Quinto, 48 acrobati, attori, musicisti e cantanti, per raccontare la storia dell’umanità, aiutati da immagini e proiezioni realizzate grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie di videomapping.

Eventi Roma 2020: I love Lego e Open Stars

Chi non si è mai cimentato con l’assemblaggio dei mattoncini Lego? Per tutti gli appassionati e per i nostalgici, a Palazzo Bonaparte fino al 19 aprile sarà possibile visitare la mostra I Love Lego a cura di Arthemisia. Una spettacolare esposizione di creazioni artistiche e ricostruzioni in scala realizzate con i celebri mattoncini giocattolo. Spazio anche a riproduzioni di mondi lontani, nel tempo e nello spazio, come l’antica Roma e il paesaggio artico.

Appassionati di astronomia, segnatevi questo appuntamento previsto tra eventi di Roma nel 2020: fino al 31 gennaio vi aspetta Open Stars al Museo di Zoologia, che ospita le attività per il pubblico del Planetario di Roma. Per tutto il mese di gennaio, previsti eventi per grandi e piccini, alla scoperta del fantastico mondo di stelle e pianeti.