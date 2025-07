Torna Linea Opera a Roma: l’iniziativa che dal 2022 regala emozioni al pubblico con imperdibili performance

Avete mai sentito parlare di Linea Opera? Il progetto del Teatro dell’Opera di Roma realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e ATAC che dal 2022 ha l’obiettivo di avvicinare l’opera lirica a tutto il territorio capitolino. Sta per tornare con un imperdibile appuntamento dove gli spettatori potranno ammirare La traviata, di Giuseppe Verdi, al prezzo simbolico di 5 euro.

Linea Opera a Roma: cosa sapere sull’iniziativa

Linea Opera coinvolge tutti i quindici municipi di Roma. L’evento avrà luogo Venerdì 18 luglio e per l’occasione molti autobus saranno in servizio per accompagnare il pubblico alla serata. I mezzi partiranno da ciascun municipio in direzione delle Terme di Caracalla, dove alle 21 inizierà lo spettacolo.

Sláva Daubnerová è alla regia e propone uno sguardo femminile sulla figura di Violetta Valéry. Per La Traviata è stato scelto un cast d’eccezione: Hasmik Torosyan (Violetta), Oreste Cosimo (Alfredo) e Luca Micheletti (Germont). Il Coro del Teatro sarà diretto da Ciro Visco. In scena anche il Corpo di Ballo diretto da Eleonora Abbagnato. Alla direzione dell’Orchestra, Francesco Lanzillotta.

Cos’è Linea Opera

“Linea Opera” è un progetto nato a giugno 2022 da un’idea de La Città Ideale – il progetto creativo per Roma. Ernani di Verdi al Teatro Costanzi ha inaugurato l’iniziativa, coinvolgendo inizialmente cinque Municipi.

Nel corso degli anni, però, la Capitale intera si è appassionata e interessata all’evento così da essere coinvolta a 360° gradi. Così a partire dal 2023, per il Rigoletto firmato da Damiano Michieletto a Caracalla, la partecipazione si è estesa a tutti i Municipi di Roma, modello confermato anche per l’edizione 2024, sempre a Caracalla, con la produzione di Tosca diretta da Francesco Micheli.

Come partecipare

Chi vorrà assistere allo spettacolo potrà farlo acquistando un biglietto dal costo di 5 euro, il prezzo è promozionale ed è valido solo per i cittadini romani che potranno prendere un numero massimo di 2 biglietti ciascuno, attraverso questo link dalle ore 12.00 di lunedì 14 luglio.

Durante la fase di acquisto, bisognerà selezionare il Municipio e inserire il CODICE PROMO ad esso abbinato. Oltre al biglietto dello spettacolo, sarà necessario possedere ill titolo di viaggio ATAC (abbonamento o biglietti a/r) e, obbligatoriamente, del Coupon Linea Opera, che verrà distribuito esclusivamente sul bus.

La peculiarità è che non tutti potranno partecipare: solo chi avrà viaggiato sul bus potrà farlo. Quest’anno, i partecipanti troveranno sul coupon un QRcode, utile per scaricare sul proprio smartphone il programma di sala con le informazioni sullo spettacolo, da leggere durante il viaggio verso Caracalla o al ritorno.

Al termine dello spettacolo, gli autobus riporteranno i partecipanti nei rispettivi Municipi. Le partenze avverranno da Viale delle Terme di Caracalla.

FOTO: SHUTTERSTOCK