Rock in Roma torna nella Capitale con un programma tutto da scoprire: dettagli su biglietti, artisti e organizzazione

La Capitale torna ad ospitare Rock in Roma, uno degli eventi più attesi nella città eterna dove tanti artisti del panorama musicale si esibiranno all’Ippodromo delle Capannelle. Quest’anno il festival prevede concerti lungo tutta l’estate e, eccezionalmente, anche in diverse location di Roma.

Rock in Roma 2025: il programma

Il programma prevede ben venti serate. Di seguito la line-up degli artisti che saliranno sul palco e una serie di eventi in:

13 giugno: Voglio tornare negli anni ‘90

14 giugno: Pride X

17 giugno: Fuckyourclique

18 giugno: Fontaines D.C.

19 giugno: Tananai

20 giugno: Mai dire Goku

21 giugno: Lucio Corsi

24 giugno: Finley

28 giugno: Teenage Dream

8 luglio: Willie Peyote

10 luglio: Nanowar of Steel

11 luglio: Tony Boy

13 luglio: Lazza

15 luglio: Ghali

16 luglio: The Black Keys

19 luglio: Sfera Ebbasta

22 luglio: Irama

24 luglio: Luchè

1 agosto: The Smashing Pumpkins

Il 18 luglio, inoltre, si terrà il concerto di Joe Bonamassa presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

I biglietti per il Rock in Roma 2025

I prezzi dei biglietti per il Rock in Roma variano in base al cantante della serata, alla posizione scelta (posto unico in piedi, PIT, o aree VIP). In generale i costi si aggirano dai 23 euro ai 75 euro.

Leggi anche: — Le migliori gelaterie artigianali di Roma nel 2025 secondo il Gambero Rosso

E’ necessario verificare la disponibilità e il sito della vendita in quanto i prezzi potrebbero cambiare in base alle tipologie di biglietto rimasti.

Come arrivare

Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle è molto semplice e vi sono varie possibilità. Per chi viene in treno può scendere direttamente alla stazione Capannelle (linea regionale FL4), situata a pochi minuti a piedi dall’ingresso dell’ippodromo.

Le linee di autobus alternative sono ATAC 654, 664 e 765 e collegano la zona con le principali stazioni della metropolitana (in particolare Anagnina, linea A).

Chi raggiunge la Capitale in aereo deve sapere che l’Ippodromo è molto vicino all’aeroporto di Ciampino, e la linea numero 520 lo collega con lo scalo direttamente. Chi preferisce muoversi in auto, invece, dovrà prendere l’uscita autostradale sulla A1 e Roma Sud. In loco, inoltre, sono disponibili ampi parcheggi nelle vicinanze.

FOTO: SHUTTERSTOCK