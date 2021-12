Rivodutri, torna il presepe subacqueo della Sorgente di Santa Susanna

Roma Natale 2021, siete in cerca di una meta per una gita fuori porta?

Immancabile una visita al Presepe Subacqueo della Sorgente di Santa Susanna che torna ad illuminare Rivodutri.

La rappresentazione della Natività all’intero delle gelide e purissime acque della Sorgente di Santa Susanna è un appuntamento ormai imperdibile nella Valle del Primo Presepe, realizzato nella vicina Greccio nel 1223 da San Francesco.

Il presepe è realizzato con statue di vetroresina alte circa 1,5 metri, collocate nelle limpide acque e illuminate da fari che ne permettono la visione anche in notturna, regalando uno spettacolo emozionante, suggestivo ed unico in tutto il Centro Italia: esso è di fatto l’unico allestito all’interno di una sorgente, monumento naturale della Regione Lazio già dal 1977.

La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 11 dicembre, a partire dalle ore 15, alla presenza del Vescovo Domenico, con l’accensione delle luminarie subacquee e di superficie, per rilanciare un messaggio d’amore e speranza.

Il presepe all’interno della Sorgente di Santa Susanna è liberamente visitabile fino al prossimo 6 gennai, quando con l’Epifania, si è soliti concludere le Festività Natalizie.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Rivodutri, in collaborazione col Club Sommozzatori di Rieti e la locale Pro Loco, e con il patrocinio gratuito della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile.

È questa ormai una tradizione che, anno dopo anno, si è rinnovata fino a raggiungere il prestigioso traguardo delle 26 edizioni consecutive: l’allestimento della Natività nelle gelide e limpide acque della Sorgente è ormai un appuntamento significativo e di richiamo nell’intera Valle del Primo Presepe, oltreché una rarità in tutto il Centro Italia. La cerimonia di inaugurazione si terrà in forma snella ed essenziale, al fine di evitare assembramenti, e nel pieno rispetto della normativa anti Covid (per accedere all’area sarà necessario il super green pass ed è obbligatorio l’uso della mascherina).

Il programma, dopo i saluti di benvenuto, prevede il concerto “Note di Natale” del Musì Duo (Sandro Sacco, flauto traverso e Paolo Paniconi, pianoforte) e la fiaccolata inaugurale del Club Sommozzatori di Rieti. Nell’occasione verrà anche premiata la Banda Musicale G. Verdi di Rivodutri che festeggia quest’anno il glorioso traguardo dei cento anni dalla fondazione.

La Sorgente di Santa Susanna tra le più grandi d’Europa, grazie alla sua portata di 5 mila litri al secondo, la Sorgente è dal 1977 “Monumento Naturale” della Regione Lazio.

Le acque sorgive, con una temperatura costante intorno ai 10° gradi, scorrono per circa 7 Km e danno origine al Fiume di Santa Susanna che si getta nel Lago di Ripasottile con numerose sorgive che si aggiungono al nascente fiume e il Canale di Santa Susanna, famoso per la limpidezza delle acque, nel Fiume Velino.

