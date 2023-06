Rita Dalla Chiesa si è schierata contro il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri per la situazione di degrado nella Capitale

Rita Dalla Chiesa e tanti altri vip non hanno perso occasione di segnalare la situazione di degrado presente a Roma per quanto riguarda i rifiuti e i mezzi di trasporto. In particolare, la deputata di Forza Italia ha pubblicato un Tweet ripreso da un altro utente dove ha sottolineato tutti gli aspetti negativi ed ha lanciato un appello al primo cittadino Roberto Gualtieri.

Rita Dalla Chiesa contro il sindaco Roberto Gualtieri: le sue dichiarazioni

Rita Dalla Chiesa ha condiviso su Twitter un tweet pubblicato in precedenza da un utente in cui si legge:

Non era facile ma Gualtieri è riuscito a far diventare Roma più sporca.

Tale frase rimanda al fatto che la città eterna diventa ogni giorno più degradata per quanto riguarda i rifiuti e non è la prima volta che la deputata di Forza Italia segnala la situazione. Infatti, già in passato, Dalla Chiesa aveva rilasciato delle dichiarazioni a Nuovo, affermando:

Probabilmente abbiamo sbagliato il sindaco da votare, perché una volta eletto è sparito.

Poi ancora

Si fa tanti scrupoli per il termovalorizzatore, che eliminando i rifiuti terrebbe lontani pure gli animali. Poi, però, si preoccupa soltanto di estendere la zona a traffico limitato nelle aree periferiche.

L’appello di Alessandro Gassmann

Anche Alessandro Gassmann si è sfogato sui social attraverso un tweet sul degrado di Roma. Si legge:

Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti.

Il suo messaggio non è passato di certo inosservato e qualche giorno dopo dal primo tweet l’attore ha condiviso un altro post in cui ha aggiornato sulla situazione: alcuni punti della città sono stati puliti.

FOTO: @KIKAPRESS