Anno nuovo, problemi vecchi. Rita Dalla Chiesa torna a denunciare su Twitter lo stato di degrado del suo quartiere, dove le festività natalizie sembrano aver accentuato l’emergenza rifiuti. Il problema della spazzatura a Roma è spesso al centro delle lamentele via social della giornalista che da tempo mostra con immagini piuttosto eloquenti la situazione nei pressi di casa sua.

Rita Dalla Chiesa furiosa su Twitter per la questione rifiuti

La foto condivisa il giorno dell’Epifania da Rita Dalla Chiesa su Twitter parla da sé: cassonetti stracolmi di immondizia che non viene raccolta regolarmente e che invade i marciapiedi.

LEGGI ANCHE: — Elena Santarelli, selfie con i rifiuti a Roma: la foto solleva polemiche

“Ma chi la vorrebbe una discarica sotto casa? E a chi viene ancora voglia di pagare l’Ama per un servizio che non viene dato? Ah, già’, ma poi arrivano le cartelle Equitalia…. Grande Roma” si sfoga la conduttrice, trovando molti utenti dalla sua parte.

In tanti, infatti, segnalando situazioni analoghe anche in altri quartieri della capitale. “Non ha idea della situazione al Pigneto oggi…” cinguetta ad esempio un suo concittadino.

Il post prima di Natale

Solo pochi giorni fa, appena prima di Natale, Rita Dalla Chiesa aveva pubblicato un altro tweet molto polemico, in cui mostrava un’area di Vigna Clara, quartiere in cui vive, completamente sommersa dalla spazzatura.

In quella occasione, faceva notare come fosse difficile persino camminare sui marciapiedi, completamente invasi dai rifiuti. E a chi le consigliava ironicamente di camminarci sopra, come fanno i topi, la conduttrice replicava disgustata: “Ne ho incontrato uno piccolissimo nero”.

Insomma, l’emergenza rifiuti a Roma sembra lontana dall’essere superata e finché non si troveranno soluzioni concrete difficilmente Rita Dalla Chiesa se ne resterà in silenzio.