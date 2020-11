Ristoranti di Roma aperti a pranzo, ecco i nuovi orari e proposte in delivery o asporto – Novembre 2020

Qualche consiglio su dove fare colazione, pranzare o fare una merenda alternativa, qualche idea diversa per il weekend come pure per il delivery o l’asporto, sperando di tornare al più presto alla normalità (informazioni aggiornate al 5 Novembre 2020).

Trattoria Pennestri nel quartiere Ostiense è aperto dal martedì alla domenica dalle 12.00 alle 15.00. Per il servizio serale è attiva la consegna a domicilio e l’asporto, dando la possibilità di comporre un menù dedicato con una lista di vini. Il Take away è disponibile dal martedì alla domenica nella fascia del pranzo, mentre da venerdì a domenica sia a pranzo che a cena. La consegna a domicilio sarà disponibile solo venerdì, sabato e domenica a cena chiamando il numero 351 7755574. Questo servizio verrà effettuato direttamente dal ristorante per mantenere sempre un contatto diretto con il cliente, nel rispetto di tutte le procedure previste.

Contatti:

Via Giovanni da Empoli, 5 – Roma

T +39 06 5742418 oppure al numero 351.7755574

M info@trattoriapennestri.it

Menu Delivery

Sito Web: http://trattoriapennestri.it/

Sulla parte più elevata di Roma sorge il quartiere di Monte Mario, uno dei quartieri più residenziali della capitale che vanta una vista privilegiata sul panorama romano, a inizio anno è stato inaugurato, CON.TRO Contemporary Bistrot. Con 20 coperti interni, 20 nel dehors e altrettanti sempre esterni riparati da vele ombreggianti, garantisce il rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Dalle 6.00 del mattino la proposta enogastronomica ideata dallo chef Daniel Celso è molto versatile: dalla colazione, al pranzo, fino all’aperitivo gourmet, la novità di questi giorni.

Con una cucina aperta dalle ore 12.00 alle 21.30 è sempre attivo l’asporto mentre il delivery verrà svolto dalla la piattaforma Just Eat Italia. Il menù si può visionare dal sito internet http://www.controbistrot.it/

La pizza alla pala ordinabile in qualsiasi momento della giornata mentre la pizza tonda sarà ordinabile dalle ore 16:00 alle 21:00.

Contatti:

Via dell’Acquedotto del Peschiera, 156, 00135 Roma RM

Tel. 06 2097 6987

Orari: Aperto tutti I giorni dalle 6.00 alle 18.00

La cucina è sempre aperta dalle 12.00 alle 21.30

Menu Asporto

Sito Web: http://www.controbistrot.it/

Treefolk’s Public House

Di recente apertura il Treefolk’s Public House, in Viale Trastevere, è uno dei più grandi Whisky Bar e Cask Bar con cucina gourmet a Roma. Dalle 8.00 del mattino propone un’ampia selezione di Specialty Coffee con maritozzi, English Breakfast, per poi passare al business lunch e nel pomeriggio al tea time. Nel rispetto del recente Dpcm dalle 18.00 alle 22.00 propongono un servizio take away e delivery totalmente gestito da loro sia di birre, cocktail e food.

Lo chef Valerio Mattaccini ha ideato un menù per l’asporto che comprende sia piatti gourmet che burger, lollipop di pollo e tanto altro. Grazie alla loro inlattinatrice le birre artigianali vengono preparate poco prima della consegna.

Per ordinare troverete il menù sul sito internet https://www.treefolkspublichouse.com e potete inviare un messaggio su whatsapp 340112334.

Sabato e domenica il brunch è servito sia nel dehors sia nella parte all’interna.

Contatti

Viale Trastevere, 192 – 00153 Roma

Info e prenotazioni tramite whatsapp 3401123341

Sito Web

Molto Ristorante

Il Ristorante Molto nel quartiere romano dei Parioli lancia il nuovo sito moltoacasatua.it dove puoi ordinare il tavolo di Molto nella tua casa! Potrai organizzare il tuo pranzo e la tua cena in casa ordinando non solo i piatti dal menù, ma anche completando l’esperienza con i servizi come i setting per la tavola, le decorazioni floreali e il personale di servizio. Il ristorante è dotato di una terrazza esterna dove è possibile mangiare a pranzo, mentre la sera si trasforma in asporto o consegna a domicilio entro un raggio di 5 chilometri (al di fuori dei quartieri serviti si possono concordare delle consegne speciali).

Contatti

Viale dei Parioli 122

Tel. 06 808 2900

Aperto tutti i giorni a dalle 11 alle 18 (secondo le attuali disposizioni del DPCM)

Sito Web

The Court Rome

The Court Rome ha deciso di accogliere i suoi ospiti a partire dalla tarda mattinata, concedendo loro un “punto di vista diverso” per ammirare en plein air l’eternità dell’Anfiteatro Flavio, dove è possibile ora degustare i cocktails della drink list di Matteo Zed in abbinamento ad alcune selezionate proposte provenienti dalla cucina di Aroma Restaurant, una stella Michelin. Durante il fine settimana da non perdere il Brunch con dj set dalle 12.00 alle 18.00, con i piatti del menu che spaziano dall’antipasto al dolce e si abbinano perfettamente al bere miscelato d’autore.

Contatti

c/o Palazzo Manfredi Small Luxury Hotel

Via Labicana 125 – 00184 Roma

Tel. 06 69354581

Opening time: aperto tutti i giorni dalle 12 – 18

Sito Web

Bruno Ai 4 Venti

L’Osteria Romana nel cuore di Monteverde, uno storico ristorante di famiglia divenuto un punto di riferimento per la zona grazie alla sua cucina genuina che resta fedele alla tradizione rimane aperto a pranzo, dando la possibilità di mangiare sia all’interno che all’esterno. Per il servizio serale ci sarà un menù dedicato che permette di consumare i piatti della tradizione come al ristorante. Sia l’asporto che il delivery viene gestito dal ristorante, ed è attivo ogni giorno dalle 19.30 alle 22.30 chiamando il numero 06 580 6196.

Nel menù del delivery, in via del tutto eccezionale, il Ristorante propone quattro tipologie di pizza.

Contatti:

Viale dei 4 Venti 172A

Tel. 06 580 6196

Aperto tutti i giorni a pranzo

giorno di chiusura: Lunedì

Menu da Asporto

Sito Web

Osteria dell’Ingegno

L’ Osteria dell’ingegno con i suoi venticinque anni di attività, è un ristorante che ha fatto la storia di questa città come testimoniano i racconti degli aneddoti dell’oste Gianmarco Nitti, tra i fondatori di questo longevo locale di cui oggi è anche l’unico proprietario. Dopo la riapertura a maggio, grazie alle nuove concessioni comunali, è stato possibile occupare il suo pubblico di Piazza di Pietra, una delle più storiche della capitale di cui si possono ammirare le bellezze dell’antica Roma come il secolare tempio di Adriano. Oggi è possibile mangiare solo a pranzo in questo spazio suggestivo, allestito davanti all’ingresso del locale, con 30 coperti.

Contatti:

Osteria dell’Ingegno

Piazza di Pietra 45

00186 Roma

Tel 06 6780662

osteriadellingegno@yahoo.it

Caffè Ciampini

Da Caffè Ciampini, in piazza Cola di Rienzo, puoi iniziare la giornata in totale sicurezza grazie all’ampio dehors esterno composto da 50 posti utilizzabile per tutto l’arco dell’anno, grazie ai funghi che d’inverno sono sempre accesi. Aperto dalle 7.00 alle 18.00 la proposta inizia con una coccola al mattino, i cornetti rigorosamente all’Italiana con un impasto morbido e appetitoso. Mentre nella pausa pranzo è possibile consumare piatti veloci, focacce, panini e insalate.

Contatti

Piazza Cola di Rienzo, 87 – Roma

Tel. 06 320 3077

Orari: Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 18 (come da disposizione del nuovo DPCM)

Straforno – pizza, focaccia & burger

A novembre del 2014 a Roma ha aperto Straforno, un locale poliedrico che coniuga la pizzeria e l’hamburgeria con l’arte della cucina italiana, soddisfacendo le esigenze di ogni cliente.

La giornata da Straforno inizia con il pranzo dalle 12.00 alle 15.00, la merenda e pre-aperitivo dalle 15.00 alle 18.00 e l’aperitivo take away. Ma la grande novità di questi giorni è la formula American Brunch del sabato e la domenica (anche in versione gluten free).

In seguito alle nuove disposizioni Straforno si è adattato attivando, ogni giorno dalle 12.00 alle 22.00, il servizio di delivery con consegna gratuita in tutta Roma. Per ordinare è possibile visionare il menù sul sito www.straforno.com e chiamare al numero 064100667. Servizio di asporto, invece, è sempre attivo.

Contatti:

Via Del Casale Di San Basilio,19 – 00156 Roma

+39 06 4100667

+39 393 7231735

Aperto tutti i giorni

Sito Web: http://straforno.com/wp/

Pipolà

Pipolà è una piattaforma di e-commerce che raggruppa prodotti tipici ed eccellenze agroalimentari della Ciociaria che oggi è presente anche a Roma. Una grande occasione per i produttori della provincia di Frosinone che vengono selezionati seguendo criteri come la dimensione – preferendo piccole aziende a conduzione famigliare – l’affidabilità e la qualità, ovvero aziende impegnate in produzioni certificate, autoctone, tutelate e/o che utilizzino pratiche idonee alla valorizzazione del prodotto in termini di gusto, salubrità e tutela dell’ambiente. Per garantire la qualità dei prodotti freschi, Pipolà effettua consegne settimanali ogni venerdì. Effettuando un ordine entro il giovedì alle 13.00, si riceveranno i prodotti il venerdì seguente.

Sito Web: https://pipola.it/

L’Osteria della Trippa è l’indirizzo giusto per tutti gli appassionati di cucina romana che vogliono mangiare “come una volta” ma con piglio contemporaneo. Alessandra Ruggeri propone almeno cinque varianti di uno dei tagli più poveri e sorprendentemente magri del bovino, la trippa. La sua cucina è antica e richiama i ricordi della nonna. Aperto ogni giorno dalle 11.00 alle 18.00, il sabato, la domenica e i festivi propone il Brunch Romanesco con Crostini con fegatini di pollo, Scarpetta di Trippa, Bruschetta con Coppa condita, Uova in Trippa, Pallotta Cacio e Ova, Mozzarella in carrozza e tanto altro. La prenotazione è obbligatoria al numero 0645554475.

Dalle ore 18.00 invece è attivo l’asporto, con un menù dedicato. L’Osteria della Trippa

Via Goffredo Mameli 15

Tel. 345.6285270

Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 18

Mandala Poké La scorsa estate è sbarcato a Roma Mandala Poké, il primo poké italiano, che propone solo ricette di mare con un focus particolare sui piatti etnici del momento più amati in Italia. Partendo da Anzio dove c’è il ristorante di Romolo al Porto di chef Walter Regolanti che insieme ad altri giovani imprenditori ha sviluppato un brand unico sul territorio nazionale. Sono riusciti a rendere accessibile un prodotto di assoluta qualità e considerato solo da fascia alta, in un contesto dove viene premiata la velocità del servizio, assicurando al cliente la tracciabilità di una filiera certa e, quindi, l’origine di ciascuna materia prima. Aperto ogni giorno a pranzo sia nella sede di Ostiense che in zona Eur, la sera effettuano servizio di asporto e delivery. Per ordinare chiamare direttamente la sede più vicina di Mandala Pokè oppure si possono utilizzare le piattaforme di Glovo, Just eat e Uber esats. Contatti:

Mandala Poké è presente a Roma con due sedi

– in zona Ostiense in Via Leopoldo Traversi 26 tel 06 84387 735

– in zona Eur/Laurentina in Via dei Corazzieri 75/77 tel. 06 69428 544

Aperto tutti i giorni a pranzo dalle 11 alle 15.30

Sito Web: https://www.mandalapoke.it/

Wizard Pokè Wizard Poké e Sushi Kong sono due nuovi brand di un’ex “cucina fantasma” che oggi somministra al tavolo e continua il suo portentoso delivery per tutta Roma. Da metà ottobre si trasforma in una ristorazione veloce e di qualità, con 40 coperti tra dehors e sala interna, senza rinunciare ovviamente al delivery che ha resa famosa l’iniziale ghost kitchen!

Ci sono due tipi di menu: quello dedicato ai poké e l’altro focalizzato sul sushi, entrambi sono da asporto e in delivery sia a pranzo che a cena. Si possono ordinare chiamando direttamente Wizard Pokè oppure utilizzando le piattaforme di Glovo, Just eat e Uber esats. Contatti

Via Raffaello Giovagnoli 15/17

00152 Roma

+39 06 58301 728 tel

3318678011 cell Sito Web Eggs, il ristorante gourmet con piatti a base di uova aperto a Trastevere nel 2017, oggi propone una nuova formula e nel week end anticipa l’orario di apertura alle 10.00 con un’inedita colazione che prevede uova benedette, pancake, frutta, avocado, crostate e dolci.

E se la sera non potete andare da Eggs, è attivo il servizio delivery chiamando il numero 06 5817281. Ecco il link per consultare il menu in delivery firmato da chef Barbara Agosti. Contatti

Via Natale del Grande 52, Roma, tel 06 581 7281

Aperto tutti i giorni a pranzo

Menu Delivery La pasticceria crudista di Nicola Salvi con due store a Roma, l’ultimo recentemente aperto di fronte alla celebre Fontana delle Tartarughe. Oltre alle classiche proposte come il cioccolato crudo propone la Sacher crudista e il gelato integrale senza latte e zucchero bianco, con la nuova apertura sono arrivati anche nuovi prodotti come il Dama, un dolce con crema di noci di macadamia e il Bocconotto Dark in cui una frolla crudista a base di cacao crudo essiccata a bassa temperatura, racchiude una morbida crema crudista all’arancia. Come per la storica sede di Via Urbana a Monti, tutti i prodotti sono senza glutine, lievito e latte, oltre ad essere kosher come vuole la tradizione del Ghetto. Resta inoltre la possibilità di ordinare i prodotti on line con interessanti scontistiche. Contatti punti Vendita:

Roma Ghetto

Piazza Mattei 14, 00186, Roma

Tel. 06.83980261

Aperto tutti i dalle 11 alle 19 Roma Monti

Via Urbana 130, 00184, Roma

Tel. 06.483443

Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 18

https://grezzorawchocolate.com/

https://grezzofaculty.com/

Pizzeria Magnifica

A Via Ugo De Carolis 72D, nel cuore del quartiere residenziale della Balduina la pizzeria di Maurizio Valentini è attiva con l’ ASPORTO. La pizza di Magnifica si caratterizza per essere a metà strada tra una napoletana e una romana con un panetto leggermente più grande di quello da 180 grammi.

Protagonista indiscussa di Magnifica è la pizza altamente digeribile, lievitata per 72 ore, realizzata con farine italiane macinate a pietra e cotta nel forno a legna. Il Menu gioca sulla regionalità ed è valorizzato dall’utilizzo di soli prodotti freschi, di stagione e d’eccellenza Dop – IGP e Presidi Slow Food. Ampia è la carta delle birre artigianali di microbirrifici artigianali, perfette per accompagnare le pizze. Magnifica è da sempre Plastic Free garantendo così il rispetto per i prodotti offerti e per l’ambiente in cui viviamo.. Il menu per l’asporto è consultabile QUI

Le prenotazioni possono essere fatte:

Telefonando . 06 35452285

Scrivendo su Whatsapp . 3426775892

Via Ugo de Carolis 72/D (Balduina)

Sito Web: https://pizzeriamagnifica.com/