Il 15 agosto a Roma, ristoranti e pizzerie aperte a Roma e dintorni. Ecco dove andare

Ristoranti aperti Roma Ferragosto, dove andare?

Per tutti coloro che, per scelta o per necessità, trascorreranno l’estate a Roma, ma che non vogliono comunque rinunciare a passare un Ferragosto concedendosi un pranzo o una cena diversi dal solito, non sono pochi i ristoranti che rimangono aperti anche per il giorno di festa istituita dall’imperatore Augusto nel 18 a.C. e che celebra la ricorrenza cattolica dell’Assunzione di Maria.

Ristoranti aperti Roma a Roma a Ferragosto

TAKO SUSHI

Via Ostiense, 97 – Roma

Via Luigi Capuana, 31 – Roma

takosushiroma@gmail.com

TEL. 0693374967/ 3209522466

Apertura pranzo e cena

BRUCIO a Piazza delle Coppelle

Piazza delle Coppelle, 8 – 00186, Roma

www.brucioroma.it

TEL. 0689024862

Apertura a pranzo dalle 12:00 e a cena dalle 17:00, weekend orario continuato

IL MARGUTTA

Via Margutta, 118 – Roma

info@ilmargutta.bio

TEL. 0632650577

www.ilmargutta.bio

Apertura tutti i giorni 10:30 – 23:30

GIANO BISTROT

Circonvallazione Gianicolense, 224 – Roma

TEL. 0699291855

Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena

RICCI IL SALUMIERE DAL 1910

Piazza della Rotonda, 6 – Roma

TEL. 0642986448

www.riccisalumiere1910.it

info@riccisalumiere1910.it

Apertura tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte

DONNAE BISTROT

Via delle Colonnette, 35 – Roma

TEL. 063223633

rm@ehrome.com

www.ehrome.com

Aperto tutti i giorni da colazione a cena



MIRA

Via dei Colli Portuensi, 563 – Roma

TEL. 0633972268

Aperto tutti i giorni tranne lunedì a pranzo

HOTEL DE RICCI

SEMPRE APERTO

CONTATTI

Via della Barchetta, 14 – Roma

www.hoteldericci.com

TEL. 066874775

JINJIA PRATI

Circonvallazione Trionfale, 59 – Roma

TEL. 3714119819

www.jinjiaristorante.it

Apertura tutti i giorni a pranzo e a cena

TERRAZZA NAINER

Via del Babuino, 196 – Roma

TEL. 0645220701

info@palazzonainer.com

events@palazzonainer.com

Apertura tutti i giorni dalle 16:00 alle 23:00

Ristoranti aperti a Ferragosto fuori Roma

LA SCIALUPPA DA SALVATORE

Via Silvi Marina, 69 – 00054 Fregene (RM)

www.stabilimentolascialuppa.it

TEL. 0666560002

Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena

FORTINI LAB

Corso Matteotti 108, 110, 112 – Albano Laziale (RM)

TEL. 0686673241

info@fortinilab.com

Apertura dalle 6 di mattina a mezzanotte, il lunedì fino alle 15:00

FOLLIS

Via della Torre Clementina, 146 – Fiumicino

TEL. 0639915713

info@follisristorante.it

Apertura tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte

LO SCOGLIO

Viale dei Monti dell’Ara, snc – Fiumicino

TEL. 066671238

loscogliodimaccarese@gmail.com

Aperto tutti i giorni

MAREA

Lungomare delle Meduse, 110 – Torvaianica, Roma

info@marearestaurant.it

TEL. 0693378968

Apertura tutti i giorni

LA BARRACA

Lungomare delle Meduse, 266 – Pomezia

266labarraca@gmail.com

TEL. 0685386554

Apertura tutti i giorni a cena, tranne lunedì chiuso, sabato e domenica anche a pranzo