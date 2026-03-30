Con l’arrivo della Pasqua e della Pasquetta 2026, Roma si prepara a celebrare le festività con tradizione, gusto e convivialità. Tra ristoranti storici, trattorie di quartiere e specialità da asporto, ecco dove mangiare e quali piatti non perdere.
Da Adriana – La cucina della nonna al Pigneto
La trattoria Da Adriana, nel cuore del Pigneto, propone due menu speciali che raccontano i sapori autentici della cucina romana.
Pasqua – 55 euro a persona
- Antipasto pasquale: coratella e carciofi, crostone con paté di fegatini, puntarelle, pizza al formaggio e corallina.
- Primi e secondi: lasagna alla vignarola e punta di petto alla fornara con patate al forno.
- Dolce: maritozzo con la panna e colomba pasquale.
- Inclusi: acqua, caffè e vino della casa (1 bottiglia ogni 2 persone).
Pasquetta – 45 euro a persona
- Antipasto pasquale della tradizione, mezza manica all’amatriciana e punta di petto alla fornara con patate al forno.
- Dolce: maritozzo con la panna.
- Inclusi: acqua e caffè.
📍 Piazza dei Condottieri, 49 – Roma
☎ Tel. 06.5582752
🌐 www.daadrianatrattoria.it
Hosteria Grappolo d’Oro – Tradizione romana a Campo dei Fiori
Vicino a Campo dei Fiori, Hosteria Grappolo d’Oro celebra Pasqua e Pasquetta con un menu speciale che valorizza i sapori tipici della città:
- Antipasto: Misto Pasquale con coratella e carciofi, corallina su pizza di Pasqua, pizza al formaggio e ovetto tonnato.
- Primi: cacio e pepe, carbonara, amatriciana, ravioli al pecorino con sugo di coda alla vaccinara.
- Secondi: agnello alla romana e contorni stagionali.
- Dolci fatti in casa per concludere il pranzo con note familiari.
📍 Piazza della Cancelleria, 80 – Roma
☎ Tel. 06.6897080
🌐 www.hosteriagrappolodoro.it
Specialità pasquali da portare a casa
Per chi preferisce festeggiare tra le mura domestiche, Roma offre eccellenze da asporto.
Bottega Popolare (Mercato Trionfale) – Cestino pasquale piemontese a 30 euro
- Include vitello tonnato, tomini rossi e verdi, acciughe al verde, uova tonnate, tonno di coniglio, lasagna ai carciofi e toma, e il dolce tipico Bonet.
- Ritiro sabato 4 aprile entro le 15:00.
📍 Via Andrea Doria, 41 – Box 113, Roma
☎ Tel. 3343351068
🌐 www.bottegapopolare.it
📸 Instagram: @bottegapopolare_box113
Forno Roscioli Esquilino – Casatiello napoletano a 35 euro/kg
- Rustico farcito con salumi, formaggi e uova sode, realizzato con impasti complessi per una morbidezza unica.
- Un’interpretazione fedele della tradizione con un tocco contemporaneo.
📍 Via Buonarroti, 46 – Roma
☎ Tel. 06 446 7146
✉ email: panificioroscioli@gmail.com