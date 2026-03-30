Con l’arrivo della Pasqua e della Pasquetta 2026, Roma si prepara a celebrare le festività con tradizione, gusto e convivialità. Tra ristoranti storici, trattorie di quartiere e specialità da asporto, ecco dove mangiare e quali piatti non perdere.

Da Adriana – La cucina della nonna al Pigneto

La trattoria Da Adriana, nel cuore del Pigneto, propone due menu speciali che raccontano i sapori autentici della cucina romana.

Pasqua – 55 euro a persona

Antipasto pasquale: coratella e carciofi, crostone con paté di fegatini, puntarelle, pizza al formaggio e corallina.

Primi e secondi: lasagna alla vignarola e punta di petto alla fornara con patate al forno.

Dolce: maritozzo con la panna e colomba pasquale.

Inclusi: acqua, caffè e vino della casa (1 bottiglia ogni 2 persone).

Pasquetta – 45 euro a persona

Antipasto pasquale della tradizione, mezza manica all’amatriciana e punta di petto alla fornara con patate al forno.

Dolce: maritozzo con la panna.

Inclusi: acqua e caffè.

📍 Piazza dei Condottieri, 49 – Roma

☎ Tel. 06.5582752

🌐 www.daadrianatrattoria.it

Hosteria Grappolo d’Oro – Tradizione romana a Campo dei Fiori

Vicino a Campo dei Fiori, Hosteria Grappolo d’Oro celebra Pasqua e Pasquetta con un menu speciale che valorizza i sapori tipici della città:

Antipasto: Misto Pasquale con coratella e carciofi, corallina su pizza di Pasqua, pizza al formaggio e ovetto tonnato.

Primi: cacio e pepe, carbonara, amatriciana, ravioli al pecorino con sugo di coda alla vaccinara.

Secondi: agnello alla romana e contorni stagionali.

Dolci fatti in casa per concludere il pranzo con note familiari.

📍 Piazza della Cancelleria, 80 – Roma

☎ Tel. 06.6897080

🌐 www.hosteriagrappolodoro.it

Specialità pasquali da portare a casa

Per chi preferisce festeggiare tra le mura domestiche, Roma offre eccellenze da asporto.

Bottega Popolare (Mercato Trionfale) – Cestino pasquale piemontese a 30 euro

Include vitello tonnato, tomini rossi e verdi, acciughe al verde, uova tonnate, tonno di coniglio, lasagna ai carciofi e toma, e il dolce tipico Bonet.

Ritiro sabato 4 aprile entro le 15:00.

📍 Via Andrea Doria, 41 – Box 113, Roma

☎ Tel. 3343351068

🌐 www.bottegapopolare.it

📸 Instagram: @bottegapopolare_box113

Forno Roscioli Esquilino – Casatiello napoletano a 35 euro/kg

Rustico farcito con salumi, formaggi e uova sode, realizzato con impasti complessi per una morbidezza unica.

Un’interpretazione fedele della tradizione con un tocco contemporaneo.

📍 Via Buonarroti, 46 – Roma

☎ Tel. 06 446 7146

✉ email: panificioroscioli@gmail.com