Ristorante Proloco Trastevere: menu dedicato ai piatti tradizionali della cucina di pesce

NOVITÀ: PROLOCO TRASTEVERE LANCIA IL DOL FISH DAY

Ogni martedì, a partire dal 14 luglio, il ristorante Proloco Trastevere porta a tavola il mare Di Origine Laziale con un menu dedicato ai piatti tradizionali della cucina di pesce.

Se siete appassionati di cucina di mare è in arrivo un appuntamento da non perdere.

Ogni martedì, a partire dal 14 luglio, Proloco Trastevere realizza un menu dedicato al mare laziale. In linea con la filosofia del locale che valorizza i prodotti del territorio del Lazio, i proprietari del ristorante di via Mameli, hanno deciso di lanciare per l’estate Dol Fish Day, una proposta gastronomica dedicata al pescato Di Origine Laziale. Il pesce è quello di Dol Fish, l’ultimo progetto di Vincenzo Mancino che seleziona solo pesce fresco della costa laziale, non allevato e che varia a seconda la disponibilità del mare.

Dal 14 luglio, Proloco Trastevere realizzerà un menu tradizionale a base di pesce composto da due antipasti, due primi, due secondi e un piatto special: “Ogni martedì proporremo piatti semplici, esclusivamente di pesce in linea con la nostra offerta: quando il pesce è fresco non ha bisogno di grandi trasformazioni” spiega Elisabetta Guaglianone, alla guida del ristorante insieme a Marco Natoli e Alessandro Salatino.

Tra le proposte in menù da degustare nel dehors, il Soutè di frutti di mare che varierà a seconda delle disponibilità del mare, molluschi e crostacei, crudi e carpacci. Largo poi ai grandi classici: il nero di seppia che ben si abbina con la pasta fresca del Pastificio Secondi e gli immancabili Spaghetti con le vongole. E ancora Guazzetto, Acqua pazza, Grigliata, Pesce al sale: una cucina di mare semplice ma di gran gusto. Per assaporare i piatti di Dol Fish Day è necessaria la prenotazione chiamando il numero: 06 45596137.

PROLOCO TRASTEVERE

Proloco Trastevere è una creazione di Vincenzo Mancino, fondatore del format ristorativo “Proloco” che annovera ad oggi tre locali su Roma (Centocelle, in via Domenico Panaroli 35; Pinciano, in via Bergamo, 18; Trastevere, in via Goffredo Mameli, 23). Vincenzo Mancino è l’ideatore del marchio di qualità D.O.L. (Di Origine Laziale) che si occupa dal 2005 di selezionare e distribuire eccellenze enogastronomiche del territorio laziale. Alla direzione del locale trasteverino, ubicato all’interno di un edificio del 1885, ci sono Elisabetta Guaglianone, compagna di vita e braccio destro di Vincenzo Mancino e due amici, grandi appassionati di gastronomia di qualità: Marco Natoli e Alessandro Salatino. “Il cibo è una scelta consapevole a favore della propria salute e di quella del pianeta per un’economia che favorisce l’agricoltura, il territorio e le tradizioni” è questa la filosofia che i proprietari di Proloco Trastevere portano avanti giorno per giorno.

Dopo la chiusura per il Covid-19, Proloco Trastevere ha ripreso l’attività riadattando il locale, gli orari e rinnovando la proposta gastronomica nel rispetto delle normative di legge. Aperto sette giorni su sette a partire dalle 17.30, con un ampio spazio di 200 mq e un caratteristico dehors in via Mameli, a pochi passi dal Gianicolo, Proloco Trastevere è un’appetibile sosta per mangiare in sicurezza nello storico quartiere romano.

IL TAKE AWAY E IL DELIVERY

Pizze, taglieri, primi, secondi, dolci, ma anche cocktail e bottiglie di vino: le specialità di Proloco Trastevere possono essere gustate al ristorante oppure possono essere assaporate nella versione take away e delivery, tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.30. Nel raggio di 3 km dal ristorante le consegne vengono effettuate direttamente dallo staff interno, mentre quelle più distanti vengono realizzate tramite le piattaforme Deliveroo e Foodys.

La prenotazione si può effettuare direttamente dal sito (www.prolocotrastevere.it) specificando nelle “Istruzioni di consegna” il giorno, l’ora e il metodo di pagamento (contanti o con carta di credito).

Orario

Aperto tutti i giorni:

Aperitivo dalle 17.30 alle 20.00;

Cena dalle 19.30 alle 23.00;

Cocktail bar dalle 23.00

CONTATTI

Proloco Trastevere

via Goffredo Mameli, 23

www.prolocotrastevere.it

Pagina Facebook: Proloco Trastevere

Tel. 06 45596137

Email: info@prolocotrastevere.it