L’Altro Sostegno è un ristorante che offre un’esperienza autentica della cucina romana, in un ambiente familiare e accogliente. Un’ottima scelta per chi vuole gustare i sapori della tradizione, a prezzi accessibili.

L’Altro Sostegno è un ristorante che si trova in zona Bravetta, più precisamente in via di Bravetta 233. Si tratta di un locale che si presenta con uno stile rustico e familiare, caratterizzato da mattoni a vista e sedie impagliate.

Cucina

La cucina dell’Altro Sostegno è tipicamente romana, con un’attenzione particolare alla qualità degli ingredienti. Il menù propone sia piatti di carne che di pesce, con alcune specialità che variano a seconda della stagione.

Ambiente

L’ambiente è accogliente e informale, ideale per una cena tra amici o in famiglia. Il locale è arredato in modo semplice ma curato, con un’atmosfera che richiama le antiche osterie romane.

Informazioni utili

Indirizzo: Via di Bravetta, 233 – 00164 Roma (RM)

Telefono: 06 66165586

Dove si trova

Il locale si trova in una posizione strategica, nelle vicinanze di Villa Pamphili e della Valle dei Casali.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>