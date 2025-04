Nel cuore pulsante di Roma, tra Piazza Colonna e la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, si trova il ristorante Il Falchetto, un luogo che fonde tradizione, qualità e passione.

Dal 1916, questo storico locale accoglie i suoi ospiti con piatti della cucina romana e italiana preparati con ingredienti freschi e selezionati. La sua posizione centrale, ma lontano dalle rotte turistiche più affollate, lo rende una scelta ideale per chi cerca un’esperienza autentica nella Capitale.

Il Falchetto nasce come distilleria nel 1916 e, nel corso degli anni, si è trasformato in uno dei ristoranti più longevi della capitale. Nel 1948, il locale è stato protagonista di una delle scene più celebri del film “Ladri di Biciclette” di Vittorio De Sica. Nel corso degli anni, ha ospitato personalità di spicco come Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Alcide De Gasperi e Sandro Pertini. Oggi, la gestione è affidata alla famiglia Donato, con Antonio e suo figlio Gerry, pasticcere di talento, che continuano a portare avanti la tradizione con passione e dedizione.

Il menu de Il Falchetto offre una selezione di piatti tipici della cucina romana, come la carbonara e l’amatriciana, preparati con ingredienti freschi e di qualità. Inoltre, il ristorante propone piatti a base di pesce fresco, scelti direttamente dai clienti nella vetrina a vista all’ingresso. La pasticceria artigianale, curata personalmente da Gerry, è un altro punto di forza del locale. Il servizio in sala è attento e professionale, con un personale che sa come mettere a proprio agio gli ospiti, creando un’atmosfera accogliente e familiare.

Le recensioni dei clienti

Le recensioni su TripAdvisor parlano chiaro: Il Falchetto è una tappa imperdibile per chi visita Roma. Con una valutazione di 4,5 su 5, il ristorante è apprezzato per la qualità del cibo, l’eleganza dell’ambiente e la cortesia del personale. Molti clienti sottolineano la possibilità di tornare sia a pranzo che a cena, segno che l’esperienza offerta è sempre all’altezza delle aspettative.