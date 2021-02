Ristorante Alfredo alla Scrofa Roma menu di San Valentino 2021

In arrivo da Alfredo alla Scrofa per il giorno più romantico dell’anno la box “Alfredo a casa tua” un menù per due persone creato dallo chef Mirko Moglioni. La box contiene quattro piatti speciali per preparare una cena indimenticabile. Si inizia con l’Insalata di totanetti con broccoli, Crostini di polenta e salsa all’arrabbiata per proseguire poi con gli Spaghettoni con crema di porri aromatizzata all’anice stellato, gamberi rossi e polvere di barbabietole e l’Astice alla catalana dello chef. A chiudere una romantica e spettacolare Red velvet.

All’interno della box“Alfredo a casa tua” sarà presente anche il Red muffin allo yogurt, un dolce pensiero per la colazione del giorno dopo. La box include anche una bottiglia di Trento doc metodo classico e un voucher sconto per una cena al ristorante (costo della box di San Valentino Alfredo a casa tua: 140 €).

Il menu è disponibile in versione delivery e take away con ordinazione entro le ore 18:00 del 13 febbraio. Consegna gratuita entro i 5 km.

La box di Alfredo è prenotabile e acquistabile direttamente presso il ristorante di via della Scrofa o attraverso la nuovissima piattaforma e-commerce. Un’occasione unica per fare un romantico regalo di gusto.

Contatti e prenotazioni:

Alfredo alla Scrofa

Via della Scrofa, 104/A

Telefono: +39 06.68.80.61.63

customercare@alfredoallascrofa.com

www.alfredoallascrofa.com