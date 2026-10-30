Riscaldamenti a Roma, quando si accendono? Per l’inverno 2026-2027 arrivano nuove regole su date, orari e temperature: ecco cosa sapere.

Siamo ormai nel pieno dell’autunno e, con l’arrivo dei primi freddi, a Roma torna una delle domande più frequenti nelle case e nei condomini: quando si potranno accendere i termosifoni? Per la stagione invernale 2026-2027 il Campidoglio ha stabilito nuove e precise regole per il riscaldamento, indicando date, fasce orarie e temperature consentite. A fare chiarezza è un’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, con disposizioni da conoscere per affrontare l’inverno nella Capitale senza sorprese.

Riscaldamenti a Roma: quando si accendono e per quante ore

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quest’anno, a Roma, i termosifoni potranno essere accesi dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027. A fissare il nuovo periodo, è l’ordinanza n. 145 del 29 ottobre, rendendolo più breve rispetto a quello ordinario previsto per la zona climatica D.

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Gli impianti potranno funzionare per un massimo di 11 ore al giorno, da distribuire tra le 5 e le 23: non significa, dunque, che possano restare accesi per tutte le 18 ore della fascia. Negli uffici di Roma Capitale il limite scende a 10 ore giornaliere. Le misure puntano a ridurre consumi energetici ed emissioni inquinanti.

Anche sul termostato arriva una stretta: nelle abitazioni e nella maggior parte degli altri edifici la temperatura di riferimento è 19°C, con 2°C di tolleranza. Per le attività industriali e artigianali il limite è 17°C, sempre con 2°C di tolleranza.

Non tutte le strutture, però, seguono le stesse regole: l’ordinanza prevede eccezioni per ospedali, asili nido, scuole materne e specifici impianti. In particolare, gli impianti alimentati esclusivamente da pompe di calore non sono soggetti ai limiti stagionali; per altri sistemi sono previste deroghe specifiche sugli orari.

Attenzione: sono previste verifiche e sanzioni in caso di violazioni.

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