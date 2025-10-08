Il Rione Monti si accende di musica, arte e tradizione: torna l’Ottobrata 2025 con tre giorni di festa, spettacoli e condivisione.

La tradizione dell’autunno romano si accende di luci e musica grazie all’Ottobrata Monticiana 2025, uno degli eventi più attesi del calendario capitolino. Per tre giorni, il rione più antico di Roma si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove storia, arte, cultura popolare e solidarietà si incontrano in un clima di festa autentica e condivisa. Scopriamo insieme cosa ci attende nella classica Ottobrata del Rione Monti!

Roma: la tradizionale Ottobrata del Rione Monti

Dal 10 al 12 ottobre, l’Ottobrata Monticiana invaderà vie e piazze storiche del Rione come Piazza della Suburra, via Leonina, via del Boschetto e Piazza Madonna dei Monti, cuore pulsante dell’evento. L’inaugurazione sarà affidata alla Fanfara della Polizia di Stato, seguita dai saluti istituzionali e da un fitto calendario di spettacoli.

Quest’anno il tema scelto è “È tempo di condivisione e inclusione”: un invito a vivere la città come spazio di incontro e solidarietà. Tra le novità spicca il Villaggio dello Sport “Cesare Venturini” al Parco di Colle Oppio, dedicato al celebre presidente dell’Audace A.S.D., dove atleti e associazioni sportive proporranno dimostrazioni e attività aperte a tutti, comprese persone con disabilità.

Le strade di Monti si animeranno con musica dal vivo, danze in costume ottocentesco, artisti di strada, mostre d’arte e fotografia, laboratori artigianali, visite guidate e rievocazioni storiche che riportano in vita personaggi iconici come il Marchese del Grillo o il Conte Tacchia. Non mancheranno i suoni della tradizione romana, con Rugantino e le band locali, tra cui gli 883 Cover Band e i Red Five Swing.

L’Ottobrata Monticiana 2025 celebra anche i 40 anni dell’Associazione Rione Monti, con un annullo filatelico speciale a cura di Poste Italiane. Per i più piccoli, ci saranno cacce al tesoro, giochi artigianali e momenti di sport condiviso.

Spazio anche alla solidarietà con punti dedicati a salute e prevenzione – dove effettuare screening gratuiti – e all’emoteca per la donazione del sangue, attiva in via dei Serpenti.

Di sera, centinaia di lanterne accese illumineranno le vie del rione, simbolo di pace e speranza, in un’atmosfera da sogno. Tre giornate per vivere Monti come una comunità viva, accogliente e luminosa, dove ogni angolo racconta un frammento di Roma vera.

Photo Credits: Shutterstock