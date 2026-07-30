Dal cabaret ai concerti, passando per magia, cinema all’aperto, schiuma party e carri allegorici: dal 31 luglio al 30 agosto 2026 il Villaggio Camping Ai Tucul di Tor San Lorenzo ospita “Rio Dreams, il Carnevale d’estate”, la rassegna ideata da Daniele Micelli che animerà il litorale romano con un ricco calendario di eventi pensati per tutta la famiglia.
Tra gli ospiti più attesi spiccano Maurizio Mattioli, Enzo Salvi e il concerto di Ferragosto di Michele Zarrillo, ma non mancheranno spettacoli di magia, serate di cabaret, cinema sotto le stelle, quiz, baby show, musica dal vivo e tante attività dedicate ai più piccoli.
Il momento clou sarà il 14 agosto, quando sfileranno i carri allegorici ispirati al Carnevale di Rio de Janeiro, trasformando il villaggio in un’esplosione di colori e festa.
Il programma completo
31 luglio
- Maurizio Mattioli e Alberto Laurenti con I Rumba De Mar
1 agosto
- Cabaret con Enzo Salvi e Valentina Paoletti (opening Antonio Delle Donne)
2 agosto
- Schiuma Party con Manolito
3 agosto
- Cinema sotto le stelle
4 agosto
- Spettacolo con Mr Jack
5 agosto
- Dr. Why, il gioco a quiz
6 agosto
- Baby Show
7 agosto
- Live con la Tony Gullo Orchestra
8 agosto
- Gran Galà della Magia 2026 con Mago Lupis, Leonardo De Paulis, Menegatti, E. Planas, K. La Ferrera e The Phobias
9 agosto
- MasterChef Show condotto da Antonio Delle Donne
10 agosto
- Galà dei Mini Maghi
11 agosto
- Commedia “Vacanze Rumene”
12 agosto
- Live con la Tony Gullo Orchestra
13 agosto
- Cabaret con Antonello Costa (opening Dario Falasca)
14 agosto
- Sfilata dei carri allegorici ispirati al Carnevale di Rio
15 agosto
- Concerto di Ferragosto con Michele Zarrillo (opening Antonio Delle Donne)
16 agosto
- Serata romana con il Maestro Masci e Gli Stornellatori
17 agosto
- Live show comico-musicale con Gigi Vigliani
18 agosto
- Jackson One, tributo a Michael Jackson
19 agosto
- Dr. Why Quiz Show
20 agosto
- Strarambo 2026
21 agosto
- Dinosauri Animatronic Show Experience
22 agosto
- Schiuma Party con Manolito
23 agosto
- Caccia al Tesoro 2026
24 agosto
- Cinema sotto le stelle
25 agosto
- Spettacolo con Mr Jack
26 agosto
- Serata Dr. Why
27 agosto
- Miss & Mr Baby Tucul 2026
28 agosto
- Marco Colibazzi Live Show
29 agosto
- Gran finale “Tutti in Piazza” con I Figli delle Stelle
30 agosto
- Cinema sotto le stelle
Non solo spettacoli
Oltre agli appuntamenti serali, la manifestazione propone ogni giorno attività dedicate alle famiglie, tra laboratori di magia, baby show, experience con dinosauri animatronic, giochi e intrattenimento per bambini, per un’estate all’insegna del divertimento, dell’inclusione e della condivisione.
Info e prenotazioni: 349 9808005.