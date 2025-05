Si rinnova l’appuntamento con il Rino Gaetano Day, l’evento annuale dedicato alla memoria del celebre cantautore, giunto alla sua 15ª edizione. L’evento si terrà nella capitale, offrendo un’occasione unica per ricordare il talento di Rino Gaetano a 44 anni dalla sua scomparsa e per celebrare i 50 anni di uno dei suoi brani più iconici, “Ma il cielo è sempre più blu“.

Organizzato da Anna e Alessandro Gaetano – rispettivamente sorella e nipote del cantautore – con il Patrocinio e il sostegno dell’assessorato ai grandi eventi Roma Capitale e in collaborazione con il Municipio III Roma Montesacro, il Rino Gaetano Day rappresenta un momento di condivisione e riflessione, in cui le parole e le melodie di Rino rivivono, portando con sé un messaggio di libertà, impegno e speranza.



Rino Gaetano rappresenta una figura leggendaria nel panorama della musica italiana, riconosciuto per il suo stile che combina ironia, provocazione e poesia. Le sue composizioni, spesso caratterizzate da una satira pungente e da una critica sociale e politica, hanno lasciato un’impronta profonda nella cultura musicale del nostro paese. Successi come “Gianna“, “Ma il cielo è sempre più blu” e “Nuntereggae più” sono diventati veri e propri inni di generazioni, capaci di affrontare con leggerezza apparente le contraddizioni e i problemi della società. La sua voce ruvida e il suo modo originale di scrivere hanno fatto di lui un artista unico nel suo genere, e la sua eredità continua a influenzare e ispirare nuovi cantautori.

L’evento si svolgerà presso il Parco Arena Rino Gaetano, in Via delle Valli 171, nel cuore del quartiere Montesacro, facilmente raggiungibile dall’uscita metro Conca d’Oro. La nuova area verde, inaugurata appositamente in questa occasione, si configura come un omaggio alla memoria di Rino e al suo profondo legame con la città di Roma. L’ingresso è gratuito, per permettere a tutti di partecipare a una serata di musica, cultura e condivisione.

Alle 19:30 aprirà la serata Cristiano Cosa, cantautore e polistrumentista tarantino dal percorso artistico contaminato da influenze britpop, rock e funk. Alle ore 20 circa la conduttrice ed autrice Rai Metis Di Meo, presentatrice della serata,condurrà il talk dedicato al tema portante di questa edizione, la parità di genere, affrontato insieme a Gino Cecchettin, per parlare dell’impegno che porta avanti attraverso la Fondazione Giulia Cecchettin e del ruolo della musica come strumento potente di cultura e cambiamento sociale, per promuovere rispetto e uguaglianza tra i giovani.

Quest’anno, per volontà di Anna Gaetano, viene istituito nuovamente il premio Rino Gaetano, giunto alle 26esima edizione. Sarà conferito alla cantautrice Giordana Angi e consegnato da Gianmaurizio Foderaro, giornalista e voce storica di Radio Rai, conferito agli Eugenio in Via Di Gioia e consegnato da Timisoara Pinto, giornalista Rai e promotrice del Rino Gaetano Day fin dalla sua prima edizione.

Il riconoscimento sarà conferito inoltre alla Fondazione Giulia Cecchettin di Gino Cecchettin da Alessandro Gaetano, promotore del premio.

Dalle 21 spazio al concerto della Rino Gaetano Banddi e con Alessandro Gaetano(voce, chitarra e piccole percussioni), insieme a Michele Amadori(tastiere e cori), Ivan Almadori(voce e chitarra), Fabio Fraschini(basso), Alberto Lombardi (chitarra elettrica e cori) e Marco Rovinelli(batteria). Il progetto ufficialee gestito accuratamente da Anna Gaetano dal 1999, durante la serata eseguirà moltissimi tra i brani più amati o meno noti di Rino e accompagnerà e si alternerà ad ospiti speciali che sceglieranno di ricordarlo ognuno a proprio modo: la cantautrice Giordana Angi con la sua voce autentica e avvolgente, capace di raccontare emozioni profonde,Eugenio Cesarodegli Eugenio in Via Di Gioiaa rappresentare il loro spirito di innovazione, l’approccio provocatorio e ironico, l’impegno e la critica sociale con voce genuina e autentica. E ancora il cantautore Artù per ascoltare il brano di Rino da lui ultimato e arrangiato insieme alla Rino Gaetano Band “Ti voglio“, Androgynus, cantautore dai tratti spirituali ed immaginifici.

Con il supporto di Nuovo Imaie. Media Partner dell’evento: Rai Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana, Mei – Meeting delle etichette indipendenti, Ciao2001, Lunatika Factory, Music Day – Fiere del Disco.

Per chi non potrà prendervi parte, si potrà ascoltare la diretta dal canale Youtube della Rino Gaetano Band.

Inizio spettacolo dalle ore 19.00 fino a mezzanotte.

Ingresso gratuito, entrata da Via delle Valli 171.



Per il 50° anniversario di “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, dal 30 maggio sarà inoltre disponibile il 7″ 45 giri che riproduce l’edizione originale del 1975, per la prima volta in un’inedita colorazione azzurra. Inoltre sarà disponibile anche una raccolta definitiva:tutte le versioni del brano riunite per la prima volta in un unico vinile in esclusiva edizione numerata in vinile blu.Per celebrare un inno senza tempo della musica italiana, un ritratto del nostro Paese che continua a unire generazioni e a risuonare attuale, ieri come oggi.

RINO GAETANO DAY

Il Rino Gaetano Day si è sempre caratterizzato per l’impegno sociale e solidale e nelle passate edizioni ha ospitato diversi enti benefici per supportare il loro impegno. Tra questi Regione Emilia colpita dal terremoto, Croce Rossa Italiana, Emergency, UNICEF Italia, Peter Pan ONLUS, C.A.E.R. ONLUS Protezione Civile, Mary Poppins Onlus, Sea Sheperd Onlus, EPAC ONLUS, AISM, ANVOLT Roma.

Hanno partecipato alla manifestazione musicale alcuni tra gli artisti più noti e sono stati coinvolti anche molti giovani della nuova scena cantautorale. Ricordiamo tra questi: Sergio Cammariere, Simone Cristicchi, Claudio Santamaria, Francesco Di Giacomo, Marco Ligabue, Pino Insegno, Mauro Casciari, Pierdavide Carone, Galeffi, Amaury Cambuzat, Leo Gassman, Greg, Massimo Di Cataldo, Diana Tejera, Casa Abis, Mille, Rachele Bastreghi, Tricarico, Gaia Messerklinger, Giulio Wilson, Lusiano D’Abbruzzo, Comete, Edoardo De Angelis, Arturo Stalteri, Lorenzo Lepore, Guidobaldi, Matteo Costanzo, Naive, Zibba, Babalot, Beppe Voltarelli, Andrea Satta e i Tete De Bois, LaMario, Andrea Rivera, Daniele Luchetti, Barbara Eramo, Mannarino, Cosmonauti Borghesi, Pilar Abella, La Scelta, Artù, Med Free Orchestra, Milano84, Vanessa Cremaschi, Giovanna Famulari, Roberta Carrieri, Vinile e molti altri. Inoltre, hanno rilasciato per l’evento interviste Mario Luzzato Fegiz, Mogol, Giorgio Panariello, Gianluca Grignani, Luca Barbarossa, Ferzan Opzetek, J-Ax, Eros Ramazzotti, Alex Britti, Antonio Rezza e Flavia Mastrella.



Uno spazio speciale al Rino Gaetano Day è stato riservato all’interno della Mostra dedicata a Rino Gaetano, ospitata dal Museo di Roma in Trastevere e promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e che ha riscosso un grande successo di pubblico. Tra i tanti omaggi, ricordiamo anche il francobollo raffigurante Rino, a lui dedicato, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso in occasione del quarantennale dalla sua scomparsa, e il filmato realizzato da Poste Italiane in esclusiva per il Rino Gaetano Day, che raccontava l’onorificenza