In vista delle consultazioni referendarie ed elettorali previste per i giorni 8 e 9 giugno 2025, i cittadini romani che necessitano di rinnovare la propria tessera elettorale – perché completa, smarrita o deteriorata – possono già attivarsi per tempo.

Dove e Quando Rinnovare la Tessera

A partire dal 12 maggio 2025, il rinnovo della tessera elettorale può essere richiesto senza appuntamento presso l’Ufficio Anagrafico del proprio Municipio di appartenenza, secondo l’ordine di arrivo e negli orari di apertura ordinari:

Lunedì, mercoledì, venerdì : dalle 8:30 alle 13:00

: dalle alle Martedì e giovedì: dalle 8:30 alle 17:00

Cambi di Residenza e Neoelettori

Per i cittadini che hanno recentemente effettuato un cambio di residenza o per i neoelettori, la nuova tessera sarà inviata al domicilio tramite raccomandata.

Solo a partire dal 3 giugno 2025 sarà possibile richiedere un attestato sostitutivo o un duplicato, nel caso in cui la tessera non fosse pervenuta.

Orari Straordinari per il Ritiro

Nei giorni immediatamente precedenti le elezioni, gli sportelli anagrafici osserveranno orari straordinari per garantire a tutti la possibilità di votare:

Mercoledì 4 giugno : 8:30 – 17:00

: 8:30 – 17:00 Venerdì 6 giugno : 8:30 – 18:00

: 8:30 – 18:00 Sabato 7 giugno : 9:00 – 18:00

: 9:00 – 18:00 Domenica 8 giugno : 7:00 – 23:00 (giorno di voto)

: 7:00 – 23:00 (giorno di voto) Lunedì 9 giugno: 7:00 – 15:00 (giorno di voto)

Consigli Utili

Controlla per tempo la tua tessera elettorale per verificare che ci siano ancora spazi disponibili per i timbri di voto.

la tua tessera elettorale per verificare che ci siano ancora spazi disponibili per i timbri di voto. In caso contrario, recati quanto prima presso il Municipio per richiedere un duplicato ed evitare lunghe attese nei giorni prossimi alle elezioni.

Porta con te un documento di riconoscimento valido per il rinnovo.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Roma o contattare il proprio Municipio.

