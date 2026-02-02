Da febbraio proseguono la rassegna musicale a cura di Danilo Blaiotta, le domeniche culturali tra libri, letture, eventi teatrali a cura di Lucia Re e le cene d’autore da un’idea di Armando Ottaiano

Riprende la programmazione nei locali di Rimessa Fab, spin-off di Rimessa Roscioli, in via delle zoccolette 28: la nuova stagione artistica ha aperto i battenti il 1° febbraio per concludersi a ridosso dell’estate tra maggio e giugno. Con la supervisione generale del fondatore Alessandro Pepe, il Fab si propone come uno spazio ibrido e multifunzionale volto a creare una vita comunitaria attiva all’interno della città, un luogo di ristorazione dove attorno alla cucina e al vino si intrecciano diversi mondi artistici e creativi, intellettuali e umani. Insieme alla Rassegna musicale a cura di Danilo Blaiotta e alle le domeniche di libri, letture, teatro, dibattiti a cura di Lucia Re, si aggiunge quest’anno il format ideato da Armando Ottaiano delle Cene d’Autore, con interviste a personaggi provenienti dal mondo del cinema. Giuseppe Vitale cura le rassegne Perle ai Pochi e Duo al buio, in cui musica e cucina si incontrano attraversando linguaggi diversi — dal jazz alla musica brasiliana fino al rap. Il programma letterario e di dibattiti si articola inoltre su più fronti e più orari: ci sarà anche una lectio tenuta da Christian Raimo l’ultima domenica del mese che avrà come tema i classici contemporanei, e poi libri, letture, eventi teatrali site-specific, performance, tavole rotonde. Anche sul piano gastronomico è centrale la ricerca del confronto e dell’innesto: a partire da una lunga esperienza di ospitalità di chef, musicisti e artisti maturata negli anni tra i locali di Roma e di New York, ogni mercoledì e giovedì il Fab apre le porte a osterie e chef per realizzare contaminazione e stimolare nuove curiosità. Le danze si sono aperte il 1° febbraio con un evento dal titolo Incipit, per l’appunto: dalle 18 fino alla sera è festeggiata l’apertura portando un libro da cui leggere una o due pagine per raccontare il proprio sentimento verso l’anno appena iniziato: desideri, propositi, paure, paranoie, distopie, fantasie senza pausa si sono susseguiti al microfono con amici, ospiti e chiunque ha voluto partecipare al rito collettivo d’inizio anno. La rassegna musicale prende il via il 7 febbraio con il concerto di Fabio Zeppetella All Stars “Quartet” e proseguirà fino ad aprile. Tra i nomi che in seguito si alterneranno in questo nuovo cartellone ci saranno Baraonna, Susanna Stivali, Max Ionata, Danilo Blaiotta, Joy Garrison, Greg Burk, Roberto Gatto, Traindeville, Roberto Tarenzi, Lorenzo Tucci, Luca Bulgarelli, Achille Succi, Alessandro Gwis, Francesco Fratini, Francesco Puglisi. Tra le osterie e gli chef invitati figurano Roy Caceres del Ristorante Orma, Valeria e Melina Payero della Trattoria Pennestri, protagoniste di una serata romano-argentina con il maestro di tango Pablo Del Duchetto, il celebre bistrot di Brooklyn Four Horsemen, e molti altri. Gli appuntamenti letterari prevedono diversi ospiti tra cui Silvia Bencivelli che insieme al disegnatore Sergio D’Innocenzo parlerà del suo libro ‘Eroica, folle e visionaria. Storie di medicina spericolata’. E poi ancora un ciclo sull’amore articolato in tre incontri, il primo dei quali, l’8 marzo, vedrà come protagonisti Matteo Marchesini, Lavinia Bianca e Giuseppe Quaranta. La domenica in fondo al mese, invece, alle 12, Christian Raimo terrà Canone Mensile: incontri/lezioni sui classici contemporanei in compagnia via via di diversi ospiti e con al centro autori importanti quali Littell, Ernaux, Wallace, Bolaño, Ferrante, DeLillo, Ishiguro, Sebald, Aleksievic, Coetzee; si parte il 22 febbraio insieme a Guido Mazzoni. Le Cene d’Autore avranno come primo ospite Daniele Ciprì il 2 febbraio, e a seguire Valerio Aprea. Un incontro dedicato alla storia della gastronomia italiana sarà con Alberto Grandi e Tommaso Melilli. Per quanto riguarda il teatro e gli autori comici ci saranno Claudio Morici, Emanuela Cappello e Fabio Cicchiello. Stefano Liberti porterà in scena il suo spettacolo Penuria Padana, che racconta la crisi agricola della Pianura Padana. A proposito di paesaggio inoltre partirà un corso dedicato alla scrittura di luoghi e territori, a cura di Laura Marzi e Alessandra Di Pietro, con l’obiettivo finale di una pubblicazione: un libro-atlante per mappare territori e umanità del nostro Paese. Tra gli ospiti già coinvolti nella scorsa stagione figurano Franco La Cecla, Paolo Pecere, Christian Raimo, Guido Mazzoni, Guido Vitiello, Vanni Santoni, Veronica Raimo, Laura Marzi, Tommaso Ragno, Antonio Rezza e la poetessa americana Jane LeCroy. Una programmazione trasversale, dunque, sempre in divenire ma con un obiettivo chiaro: restituire al ristorante un ruolo attivo come luogo di incontro umano. Osservando infatti la progressiva riduzione del tessuto urbano centrale, Rimessa Fab vuole assumersi la responsabilità di creare uno spazio in cui possa esistere una vita comunitaria e culturale attiva. Elemento centrale del progetto è la libreria dove è possibile sfogliare e acquistare libri, con una selezione costruita attorno al concetto di paesaggio, inteso in senso ampio e metaforico — musicale, urbano, narrativo, letterario. L’obiettivo non è isolarsi dal paesaggio ma aggiungervi qualcosa per poter riformularne la percezione e continuare a farne parte, opponendo una forma minima ma concreta di resistenza. La visione finale è favorire l’impollinazione incrociata tra pubblici diversi — chi arriva

per il vino può incontrare il jazz, la letteratura o il teatro, e viceversa — e ricreare luoghi di ascolto oltre che di consumo, stimolando nuove curiosità e strumenti interpretativi per leggere il presente.

Rimessa Fab

Via delle Zoccolette 28, 00186 Roma

Inizio concerti ore 22.30

Ingresso libero con consumazione obbligatoria

Consigliata prenotazione

06 9555 0234

Whatsapp +39 349 352 5981

booking@rimessaroscioli.com

PROGRAMMAZIONE FEBBRAIO-MARZO

LUNEDÌ 2 FEBBRAIO – ore 19:30

Daniele Ciprì live podcast

La distopia del Paesaggio.

SABATO 7 FEBBRAIO – ore 22:30

FABIO ZEPPETELLA ALL STARS “QUARTET”

Fabio Zeppetella, chitarra

Roberto Tarenzi, pianoforte

Luca Bulgarelli, contrabbasso

Lorenzo Tucci, batteria

VENERDÌ 13 FEBBRAIO – ore 18:30

In-Compresi

A partire dalle 20:30 – Perle ai Pochi

SABATO 14 FEBBRAIO – ore 22:30

BARAONNA

Vito Caporale, voce e pianoforte

Eleonora Tosto, voce

Piera D’Isanto, voce

Lorenzo De Angelis, voce e chitarra

DOMENICA 15 FEBBRAIO – ore 18:30

Silvia Bencivelli

Storie di medicina spericolata

Con la partecipazione del disegnatore Sergio D’Innocenzo

SABATO 21 FEBBRAIO – ore 22:30

Susanna Stivali e Alessandro Gwis,

“Piani Diversi”

Susanna Stivali, voce ed elettronica

Alessandro Gwis, pianoforte, tastiere ed elettronica

DOMENICA 22 FEBBRAIO – ore 12:00

Canone Mensile

con Christian Raimo

Ospite Guido Mazzoni

VENERDÌ 27 FEBBRAIO – ore 19:00

Tanto poco basta all’amore

Con Marco Lodoli, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi

27 FEBBRAIO – ore 20:30

Perle ai Pochi

Con Sofia Zavaglia

Musica e Cucina latinoamericane

SABATO 28 FEBBRAIO – ore 18:00

Danilo Blaiotta, “Musical Thrillers”

“Race Records” Le blues women degli anni ‘20

SABATO 28 FEBBRAIO – ore 22:30

Mattia Niniano trio

feat. Max lonata “The Terry Pollard Legacy”

Mattia Niniano, pianoforte

Alessandro Bintzios, contrabbasso

Cesare Mangiocavallo, batteria

Special guest: Max Ionata, sax tenore

DOMENICA 1° MARZO – ore 18:30

Stefano Liberti

Penuria Padana

VENERDÌ 6 MARZO – ore 20:30

Perle ai Pochi

Duo al Buio

SABATO 7 MARZO – ore 22:30

LeePuma

Federica Lipuma, voce e sintetizzatori

DOMENICA 8 MARZO – ore 18:30

AMORE IN SENSO STRETTO

Con Matteo Marchesini, Lavinia Bianca, Giuseppe Quaranta

VENERDÌ 13 MARZO – ore 19:00

Alberto Grandi, Daniele Soffiati e Tommaso Melilli

SABATO 14 MARZO – ore 18.00

Danilo Blaiotta, “Musical Thrillers”

“A Love Supreme” – La suite spirituale di John Coltrane



SABATO 14 MARZO – ore 22:30

Ava Alami e Vittorio Esposito

“Candy Cane Snail”

Ava Alami, voce

Vittorio Esposito, pianoforte e sintetizzatore

DOMENICA 15 MARZO – ore 19:00

Claudio Morici

Suicidi editoriali

VENERDÌ 20 MARZO – ore 18:30

In-Compresi

A partire dalle 20:30 – Perle ai Pochi

SABATO 21 MARZO – ore 16:30

MARCO LODOLI E UBC sulla città di Roma

SABATO 21 MARZO – ore 22:30

Joy Garrison Quartet

Joy Garrison, voce

Claudio Colasazza, pianoforte

Francesco Puglisi, contrabbasso

Andrea Nunzi, batteria

DOMENICA 22 MARZO – ore 18:30

Emanuela Cappello

Pillole di teatro

VENERDÌ 27 MARZO – ore 20:30

Perle ai Pochi con Jalal

Musica e Cucina Palestinesi

SABATO 28 MARZO – ore 22:30

Greg Burk

Piano solo

DOMENICA 29 MARZO – ore 12:00

CANONE MENSILE,

a cura di Christian Raimo

DOMENICA 29 MARZO – ore 19:30

OMAGGIO A CALIFANO

Con Alberto Laurenti e la sua band

E la partecipazione speciale di Maurizio Mattioli