Ma quali sono davvero i rimedi naturali contro le zanzare? Proviamo a scoprire come tenerle lontane in maniera totalmente “green”.

L’estate è ormai entrata nel vivo, il caldo stringe la Capitale e con le finestre aperte, le cene in balcone e le serate all’aperto torna anche l’incubo più piccolo e fastidioso della stagione. Le zanzare sono il tormentone non musicale dell’estate romana, ma esistono alcune soluzioni “green” che possono davvero aiutare a tenerle lontane. Ma quali sono davvero i rimedi naturali contro le zanzare?

Quali sono davvero i rimedi naturali contro le zanzare?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ogni estate, quando le temperature salgono, Roma cambia ritmo: si vive di più la sera, si cerca aria sui terrazzi, si cena all’aperto e si lasciano porte e finestre spalancate. Peccato che, insieme alla voglia di fresco, arrivino anche loro: le zanzare. Le opere di disinfestazione portate avanti da Comune e privati restano fondamentali, così come le zanzariere, ma in casa, in giardino o sul balcone si possono usare anche alcuni piccoli trucchi naturali.

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Tra i più citati c’è il caffè: chicchi, polvere e fondi hanno un aroma sgradito alle zanzare. Si possono usare nei vasi o in giardino. Anche limone e aceto, grazie al loro odore intenso, possono funzionare sui davanzali o vicino alle piante.

Tra i rimedi più “strong” ci sono aglio e cipolla, non esattamente profumatissimi, ma utili per creare una barriera olfattiva poco amata dagli insetti. Più gradevoli, invece, gli oli essenziali: lavanda, citronella, menta, geranio, tea tree oil e olio di Neem possono essere usati vicino alle finestre o in poche gocce nei punti strategici.

Sul balcone, poi, conviene puntare sulle piante giuste: basilico, citronella, geranio e verbena non fanno miracoli, ma possono rendere lo spazio decisamente meno invitante per le zanzare. Insomma, di maniere “green” per tenerle lontane sembrano essercene a bizzeffe… non ci resta che provare!

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