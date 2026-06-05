Dal 7 al 13 giugno Roma si trasforma in una vera e propria città-orchestra con la prima edizione di RIM – Roma in Musica, la manifestazione promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Un evento completamente gratuito che per sette giorni attraversa tutti i Municipi, portando musica, incontri e performance direttamente negli spazi pubblici della città.

L’obiettivo è ambizioso: raccontare e mettere in rete il ricchissimo tessuto musicale romano, creando un dialogo tra artisti affermati, realtà locali, scuole di musica e cittadini. Un progetto diffuso che unisce centro e periferie, trasformando Roma in una mappa sonora viva e partecipata.

La grande parata che apre la festa

Si parte domenica 7 giugno con una parata musicale che da piazza Mastai arriverà fino a Piazza Navona, attraversando il cuore della città e il Tevere. A guidare il corteo ci saranno tre marching band romane – Samba Precario, Cecafumo e Stradabanda – insieme a studenti, musicisti e cittadini provenienti da tutti i Municipi.

L’arrivo a Piazza Navona segna l’inizio ufficiale della manifestazione: la piazza diventa uno studio a cielo aperto, animato da dirette radio, playlist, presentazioni e talk. Tra gli ospiti attesi: Sergio Cammariere, Tosca, Stefano Fresi e Max Gazzè, che si alterneranno in conversazioni e momenti live guidati da Daniele Silvestri.

Roma diffusa tra musica e quartieri

RIM non si concentra solo nel centro storico: grazie alla collaborazione con i Municipi, la musica raggiunge anche i quartieri, con concerti, esibizioni e attività costruite insieme alle realtà associative e alle scuole musicali del territorio. Un modo per trasformare lo spazio urbano in un grande laboratorio culturale condiviso.

Il gran finale al Parco Schuster

La settimana si chiude sabato 13 giugno al Parco Schuster con una grande jam session collettiva. Nel pomeriggio spazio ai musicisti delle scuole coinvolte, mentre la sera sarà Daniele Silvestri a guidare un live aperto che vedrà alternarsi artisti della scena romana, con un focus speciale sulla vivacità del rap capitolino.

Ingresso libero per tutta la città

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Il programma completo e aggiornato sarà disponibile sul sito di Roma Capitale.

Con RIM – Roma in Musica, la città non si limita ad ascoltare: suona, partecipa e si racconta, trasformandosi per una settimana in un’unica grande orchestra urbana.