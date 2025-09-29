Dal 3 al 5 ottobre, E45 porta il capolavoro di Verdi in tre spazi pubblici della Capitale, con ingresso gratuito e una messa in scena ironica e sorprendente

Dopo il sold out estivo al Teatro India, Operai all’Opera – Rigoletto torna a Roma con tre date speciali e completamente gratuite. Dal 3 al 5 ottobre, la celebre opera di Giuseppe Verdi esce dal teatro e approda in tre parchi pubblici della Capitale, trasformandosi in un rito collettivo che unisce musica, satira e territorio.

Il 3 ottobre al Teatro del Parco Tor Tre Teste (ingresso via Francesco Tovaglieri 187), il 4 ottobre a Parco Giordano Sangalli, Torpignattara e il 5 ottobre – Parco Gino Strada (ex Veratti), Marconi. Gli spettacolo sono alle ore 18.00 e l‘ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Il format ideato da E45 – ormai un appuntamento fisso per gli amanti del teatro e della sperimentazione – porta in scena un Rigoletto inedito e sorprendente: non sono i personaggi dell’opera a raccontare la storia, ma le maestranze del teatro, elettricisti e attrezzisti che escono dal dietro le quinte per diventare narratori.

Il risultato è una riscrittura vivace e popolare, diretta dal Maestro Giordano Maselli e interpretata da un ensemble di tre cantanti lirici, nove musicisti e sei attori. Nel cast, tra gli altri, il baritono Michele Migliori, il tenore Alexandru Tiba e i soprano Chiara Marani (3-4 ottobre) e Federica Raja (5 ottobre).

“Operai all’Opera vuole essere un percorso di celebrazione e promozione della gloriosa e rinomata Opera Italiana, attraverso la semplificazione, destrutturazione e mistificazione dell’Opera stessa, per renderla popolare e fruibile da tutti”, spiega l’ideatore del progetto Fabio Morgan.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitrice dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Per informazioni e programma completo: e45.it

Presskit con foto e materiali: Google Drive

Segui E45 su Instagram: @e.quarantacinque