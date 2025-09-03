A un’ora e mezza da Roma c’è un borgo unico in Europa, dove una cascata attraversa il centro storico. Un luogo sorprendente da scoprire

A poco più di un’ora e mezza da Roma, nel cuore della provincia di Frosinone, esiste un luogo dove la forza della natura e la storia secolare si intrecciano in modo spettacolare: l’Isola del Liri, conosciuto come il “Borgo delle Cascate”. Un angolo unico in Italia e in Europa, perfetto per chi cerca un’esperienza che unisca bellezza paesaggistica, cultura e buona cucina.

La magia di un borgo costruito sull’acqua

La particolarità di Isola del Liri è tutta racchiusa nel suo nome: il fiume Liri, che attraversa la cittadina, si divide in due rami formando una piccola isola naturale. Da un lato nasce la Cascata Grande, un salto d’acqua spettacolare alto circa 27 metri che si getta tra le case del centro storico. Dall’altro, più defilata, scorre la Cascata del Valcatoio, più piccola ma altrettanto suggestiva.

A dominare la Cascata Grande si erge il Castello Boncompagni-Viscogliosi, una residenza storica che racconta l’importanza strategica di Isola del Liri nei secoli. Le sue mura hanno visto passare nobili famiglie e ospitato artisti e viaggiatori attratti dal fascino del borgo.

Cosa vedere nel Borgo delle Cascate

Una visita a Isola del Liri non può che partire dal cuore del paese, dove si concentrano le sue attrazioni principali:

Cascata Grande : il simbolo del borgo, nel pieno centro storico.

: il simbolo del borgo, nel pieno centro storico. Cascata del Valcatoio : nascosta nella parte ovest, perfetta per scatti più intimi.

: nascosta nella parte ovest, perfetta per scatti più intimi. Castello Boncompagni-Viscogliosi : tra storia, arte e panorami indimenticabili.

: tra storia, arte e panorami indimenticabili. Torre di San Sebastiano : legata a leggende antiche, come quella della ninfa Marica.

: legata a leggende antiche, come quella della ninfa Marica. Museo della Carta : per scoprire l’eredità industriale della zona.

: per scoprire l’eredità industriale della zona. Centro storico: un dedalo di vicoli pittoreschi, botteghe e scorci suggestivi.

Infine, il viaggio non sarebbe completo senza un tuffo nella tradizione gastronomica locale. Da provare le Finifini, sottilissime fettuccine condite con un ragù di carne che cuoce per ore, e le sagne e fagioli, piatto povero della tradizione contadina, ricco di gusto e storia.

Foto: Shutterstock