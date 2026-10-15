Dal 20 ottobre 2026 al 12 gennaio 2027, ogni martedì il Museo del Corso – Palazzo Cipolla ospita RIFLESSI, il nuovo progetto culturale tra incontri, musica dal vivo, arte e spettacolo. Biglietti a 10 euro: l’intero incasso sarà devoluto in beneficenza e Fondazione Roma raddoppierà la cifra.

A Roma c’è un nuovo appuntamento per chi ama la cultura e vuole viverla in modo diverso dal solito. Si chiama RIFLESSI ed è il progetto ideato da Fondazione Roma che trasforma il Museo del Corso – Palazzo Cipolla in uno spazio di incontro tra idee, arte, musica e persone. Dal 20 ottobre 2026 al 12 gennaio 2027, ogni martedì il pubblico potrà assistere a un live show con scrittori, attori, musicisti, giornalisti e protagonisti della scena culturale italiana.

La rassegna sarà anticipata da un evento speciale il 14 ottobre, con Serena Dandini, Eleonora Bordonaro e Diana Tejera. Un calendario che mette insieme conversazioni, performance, momenti ironici, incursioni artistiche e musica dal vivo, con un obiettivo in più: l’intero ricavato dei biglietti sarà destinato a un progetto solidale.

RIFLESSI a Palazzo Cipolla: come funziona il nuovo live show

L’idea alla base di RIFLESSI è quella di superare il confine tra palcoscenico e platea, trasformando il museo in una sorta di piazza contemporanea. Non un semplice ciclo di incontri, ma uno spettacolo in cui il pubblico è chiamato a partecipare, intervenire e diventare parte integrante dell’esperienza.

A rappresentare questa filosofia sarà una grande parete a specchio, collocata alle spalle del palco, che rifletterà continuamente la sala e le persone presenti. Lo specchio non è soltanto un elemento scenografico: vuole raccontare una cultura che nasce dal confronto e dal riconoscimento reciproco.

La direzione artistica è affidata a Daniele Pitteri. Ogni appuntamento sarà costruito intorno a un ospite principale, accompagnato da co-conduttori che si alterneranno nel corso della rassegna: Gaia De Laurentiis, Gioia Salvatori e Marco Passiglia. Non mancheranno momenti dedicati alla poesia e alle opere della collezione di Fondazione Roma, raccontate attraverso incursioni attoriali affidate a Dario Battaglia.

La musica avrà un ruolo centrale, grazie alla consulenza di Luciano Linzi, con spazio al jazz contemporaneo, alle nuove sonorità e ai talenti emergenti.

Il programma di RIFLESSI: tutti gli ospiti da ottobre a gennaio

Il calendario si sviluppa intorno a quattro parole chiave: Complicità, Pace, Follia e Uguaglianza. Quattro temi attraverso cui esplorare la società contemporanea, le relazioni e il ruolo della cultura.

Ottobre: Serena Dandini, Tosca e Domenico Iannacone

Il percorso si apre con la Complicità, intesa come capacità di creare legami e condividere esperienze.

Il 14 ottobre, per l’anteprima della rassegna, saranno protagoniste Serena Dandini, con la sua ironia e il suo sguardo sulla società, e le musiciste Eleonora Bordonaro e Diana Tejera, in un dialogo tra tradizioni popolari e cantautorato.

Il 20 ottobre salirà sul palco Tosca, tra racconto e performance dal vivo.

Il 27 ottobre toccherà al giornalista Domenico Iannacone, noto per il suo modo di raccontare storie umane e realtà sociali, accompagnato dalle sonorità jazz, elettroniche e mediorientali del duo Candy Cane Snail, formato da Ava Alami e Vittorio Esposito.

Novembre: Giovanni Grasso, Giancarlo De Cataldo e Nicola Piovani

A novembre il tema sarà la Pace, affrontata attraverso la memoria, il dialogo e le contraddizioni della società.

Il 3 novembre sarà ospite Giovanni Grasso, con un incontro dedicato alle parole e alla memoria civile, accompagnato dalle sperimentazioni vocali e jazz del LeePuma Quartet.

Il 17 novembre il pubblico incontrerà Giancarlo De Cataldo, scrittore e magistrato, per una riflessione sulla giustizia, sulle ferite sociali e sulle contraddizioni urbane. Ad accompagnare la serata saranno le armonie folk e jazz del trio vocale August Sienna.

Il 24 novembre arriverà uno dei nomi più attesi del cartellone: il compositore Nicola Piovani, protagonista di una serata che unirà il racconto alla ricerca musicale del duo formato da Martha Deribe e Simone Maggio.

Dicembre: Gianrico Carofiglio, Margherita Vicario, Serena Bortone e Beatrice Arnera

A dicembre il filo conduttore sarà la Follia, intesa come libertà di rompere gli schemi e guardare oltre ciò che sembra possibile.

Il 1° dicembre sarà la volta di Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato, in dialogo con il prog-jazz elettronico della pianista e compositrice Miriam Fornari.

L’8 dicembre il palco ospiterà Margherita Vicario, tra cinema e musica, accompagnata dalle sonorità cantautorali di Chiaré.

Il 15 dicembre sarà protagonista la giornalista Serena Bortone, affiancata al pianoforte da Enrico Zanisi, musicista che si muove tra repertorio classico e jazz.

Il 22 dicembre chiuderà il mese Beatrice Arnera, con una serata che vedrà anche le improvvisazioni jazz di Ada Montellanico e Simone Graziano.

Gennaio: Alessandra Sardoni e Anna Foglietta

Gli ultimi due appuntamenti saranno dedicati all’Uguaglianza, intesa come riconoscimento del valore e