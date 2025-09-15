A Rieti una libreria unica nel suo genere: scaffali pieni di libri dentro una chiesa del Settecento, tra affreschi e intonaci antichi.

Ma voi lo sapevate che, a Rieti, tra i vicoli del centro storico, c’è un luogo in grado di unire cultura e bellezza storico-architettonica in modo sorprendente, grazie a una libreria accoglie i visitatori all’interno di una chiesa sconsacrata del Settecento?

Si tratta di un luogo magico nel quale gli scaffali pieni di volumi sembrano entrare direttamente in contatto con gli affreschi e gli intonaci d’epoca.

Ogni libro non è soltanto un invito alla lettura, ma diventa parte di un’esperienza immersiva, tra l’odore della carta stampata e l’atmosfera di un luogo sacro che ha trovato una nuova vita.

Rieti: la chiesa trasformata in libreria

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Rieti c’è una libreria che si trova in una chiesa sconsacrata che conserva ancora i suoi elementi architettonici originali: un’enorme porta lignea intagliata, il rosone che illumina la navata e gli intonaci settecenteschi restaurati, seppur segnati dal tempo.

In seguito al terremoto del 1979 che ne aveva compromesso l’uso liturgico, lo spazio della Chiesa di San Pietro Apostolo di Rieti fu riconvertito ed oggi – sin dal 1999 – è un ambiente dedicato completamente ai libri. Al posto dell’altare, oggi, si apre una sezione pensata per i più giovani, con testi illustrati e volumi per ragazzi.

L’effetto è suggestivo: scaffali colmi di titoli che si intrecciano con le decorazioni antiche, regalando ai lettori l’emozione di camminare in un luogo che custodisce secoli di storia e che continua ad accogliere persone, seppur con un nuovo scopo.

È facile rimanere per ore, seduti in silenzio sotto gli affreschi, lasciandosi trasportare dalla magia del luogo. La libreria non rappresenta infatti solo un punto vendita, ma un piccolo centro culturale, dove spesso vengono organizzati incontri e iniziative per coinvolgere la comunità.

Photo Credits: Shutterstock