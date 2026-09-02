A Rieti esiste una libreria davvero particolare: si trova all’interno di una chiesa sconsacrata del Settecento, dove gli scaffali pieni di libri convivono con affreschi, decorazioni storiche e antichi elementi architettonici.

Ma voi lo sapevate che nel cuore del centro storico di Rieti è possibile entrare in una libreria e ritrovarsi all’interno di una chiesa del Settecento? È proprio questa la particolarità di uno degli spazi più suggestivi della città, dove la cultura contemporanea incontra un edificio che conserva ancora oggi le tracce della sua lunga storia.

La libreria nella chiesa sconsacrata di Rieti offre un’esperienza decisamente insolita: tra gli scaffali si trovano libri di ogni genere, mentre intorno restano visibili gli elementi architettonici e decorativi dell’antico luogo di culto. L’odore della carta, il silenzio e la bellezza degli ambienti contribuiscono a creare un’atmosfera quasi sospesa nel tempo.

Rieti, la chiesa trasformata in libreria

Per capire la storia di questo luogo bisogna tornare indietro nel tempo. La Chiesa di San Pietro Apostolo di Rieti, oggi sconsacrata, conserva ancora diversi elementi della sua struttura originaria: dalla grande porta lignea intagliata al rosone che illumina la navata, fino agli intonaci settecenteschi restaurati, che mostrano anche i segni lasciati dal passare degli anni.

Dopo il terremoto del 1979, che compromise l’utilizzo dell’edificio per le funzioni religiose, la chiesa ha intrapreso una nuova vita. Dal 1999 lo spazio è infatti dedicato ai libri e alla cultura.

Dove un tempo si trovava l’altare oggi trova posto una sezione dedicata ai più giovani, con libri illustrati e volumi per bambini e ragazzi. Un cambiamento di funzione che non ha cancellato la storia dell’edificio, ma l’ha trasformata in qualcosa di nuovo.

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Il risultato è particolarmente suggestivo: gli scaffali della libreria si inseriscono tra affreschi, decorazioni e pareti antiche, trasformando la visita in un’esperienza che va oltre il semplice acquisto di un libro.

Ci si può fermare, sfogliare un volume e osservare gli elementi architettonici della chiesa, lasciandosi conquistare dall’atmosfera. E la libreria è diventata nel tempo anche un piccolo spazio culturale, capace di ospitare incontri, presentazioni e iniziative rivolte alla comunità.

Un esempio curioso di come un edificio storico possa cambiare funzione senza perdere la propria identità: a Rieti una chiesa sconsacrata è diventata una libreria, mantenendo intatto il fascino della sua storia.

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