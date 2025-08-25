In provincia di Rieti c’è una chiesa unica: lenta ma inesorabile, sta sprofondando nell’acqua. Un luogo affascinante e misterioso da vedere almeno una volta.

Lo sai che, lungo un’antica via che attraversa la provincia di Rieti, si trova una chiesa tanto misteriosa quanto affascinante e inquietante? È la “chiesa che sprofonda”. Non si tratta di una leggenda né di un semplice soprannome: il suo destino è davvero segnato e sta sprofondando davvero. Da oltre due secoli, infatti, questo edificio sacro è inghiottito lentamente dall’acqua che lo circonda, trasformandolo in uno scenario surreale e unico nel suo genere. L’atmosfera nella quale è immersa (sic!) sembra essere sospesa tra mito e realtà, tra suggestioni antiche e immagini quasi oniriche. Un luogo che sembra uscito da un racconto fantasy, in cui ogni dettaglio racconta un frammento di storia, ogni elemento pare uscito dalla leggenda. Se non l’hai ancora visitata, questa è l’occasione per scoprire la cosiddetta “chiesa che sprofonda”. Scopriamo dove si trova nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Alessia Malorgio