Ricorrenza dei defunti: con l’avvicinarsi del 2 novembre è scattato il piano di Roma per i cimiteri della Capitale.

Con l’avvicinarsi della Ricorrenza dei Defunti, Roma si prepara a giornate di affluenza nei cimiteri della Capitale. Per accompagnare i cittadini che visiteranno le tombe dei propri cari, è stato predisposto un piano speciale con servizi rafforzati, assistenza e iniziative dedicate. Le misure resteranno attive fino al 2 novembre e riguarderanno le strutture romane, con l’obiettivo di rendere semplice e ordinato l’accesso durante le commemorazioni.

Cimiteri di Roma, il piano speciale per la Ricorrenza dei Defunti: tutti gli orari dei cimiteri fino al 2 novembre

Dal 24 ottobre al 2 novembre AMA, d’intesa con Roma Capitale, rafforza l’accoglienza in tutti gli 11 cimiteri urbani e suburbani.

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Gli orari continuati sono diversi: Verano e Laurentino dalle 7.30 alle 18; Ostia Antica e San Vittorino dalle 7 alle 17; Flaminio, Cesano, Santa Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e Santa Maria del Carmine dalle 8 alle 17. Attenzione: ovunque l’ultimo ingresso è consentito un’ora prima della chiusura.

Nei cimiteri Verano, Flaminio e Laurentino sono stati predisposti gazebo AMA per indicazioni, materiale informativo e segnalazioni.

Al Verano e al Flaminio, dal 31 ottobre al 2 novembre, dalle 9 alle 17, operatori Areti assisteranno i cittadini per l’illuminazione votiva: eccezionalmente sarà possibile pagare le bollette con POS presso questi presidi.

Al Verano, nelle stesse giornate, sarà attivo un info point culturale per visite guidate gratuite e iniziative storico-artistiche. Potenziate anche le navette interne, con un percorso aggiuntivo di 19 fermate nell’area del Pincetto.

Lunedì 2 novembre, alle 16, Papa Leone XIV celebrerà la Messa per i defunti al Verano.

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