Il Teatro Valle riapre dopo ben sedici anni dalla sua chiusura: scopri questa vera e propria perla del centro storico di Roma.

Sedici anni possono cambiare il volto di una città, ma anche accrescere il fascino di un luogo rimasto sospeso nel tempo. Nel cuore del centro storico di Roma, a due passi dal Pantheon e dietro un ingresso che molti hanno incrociato senza fermarsi, il Teatro Valle “Franca Valeri” riapre e tornerà finalmente a respirare. La sua sarà una riapertura attesa e anche simbolica, che restituisce alla Capitale uno dei suoi spazi culturali più preziosi e meno visibili.

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Il Teatro Valle “Franca Valeri” riapre: una sala settecentesca pronta a riaccendere le luci

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Teatro Valle “Franca Valeri” riaprirà il 16 ottobre 2026, riportando il pubblico in una sala nata nel 1727 e considerata tra le più affascinanti d’Europa. Si trova in via del Teatro Valle, nel rione Sant’Eustachio, a pochi passi dal Pantheon, da Piazza Navona e da Largo Argentina: una posizione centralissima, ma quasi segreta, incastonata tra i vicoli più attraversati della città.

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La nuova stagione partirà con Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, raccontato in scena da Francesco Piccolo. Non sarà solo una riapertura celebrativa: il cartellone prevede quindici titoli, con un’attenzione forte alla drammaturgia contemporanea.

Il Valle non è stato soltanto un teatro chiuso, ma un luogo carico di memoria recente. Dal 2011 fu al centro dell’esperienza del Teatro Valle Occupato, durata tre anni e diventata un simbolo, discusso e partecipato, del dibattito sui beni comuni. Poi arrivarono il silenzio, l’inagibilità, il passaggio a Roma Capitale e l’intitolazione a Franca Valeri nel 2021. Il restauro, avviato nel 2023, ha richiesto 11 milioni di euro e ha interessato sala, scaloni, facciata, accessibilità e torre scenica. Ora quel portone si riapre davvero.

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