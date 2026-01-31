Roma torna a essere il cuore pulsante dell’universo zeriano. Con “L’OraZero”, Renato Zero ha ufficialmente riaperto il capitolo dei concerti dal vivo, dando il via al nuovo tour dal Palazzo dello Sport. Una partenza simbolica, nella sua città, che segna l’inizio di un viaggio musicale destinato a toccare i principali palasport italiani fino ad aprile, per un totale di 23 date.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

La Capitale occupa un ruolo centrale nel calendario: sei concerti in meno di dieci giorni (24, 25, 28, 29, 31 gennaio e 1 febbraio), tutti sold out o prossimi al tutto esaurito. Un segnale chiaro di quanto il legame tra Zero e il pubblico romano resti indissolubile.

Uno spettacolo-racconto lungo oltre tre ore

“L’OraZero” non è solo un concerto, ma un vero e proprio racconto in musica. La struttura dello show riprende la cifra stilistica che ha reso celebri le tournée dell’artista: scenografie evocative, cambi d’abito, momenti di riflessione e una scaletta pensata come un percorso emotivo.

Il nuovo progetto discografico trova ampio spazio in scaletta, con brani che affrontano temi sociali, fragilità personali, identità e speranza collettiva. Il tutto intrecciato con i grandi classici che hanno segnato oltre cinquant’anni di carriera.

La durata supera abbondantemente le tre ore, con una divisione in atti e un secondo tempo che assume i contorni di una vera celebrazione del repertorio storico.

La scaletta del concerto di Roma

Prima parte

No! Mamma, no!

Io uguale io

Quel bellissimo niente

Cercami

Lasciati amare

Il rifugio

Più musica

Medley: Marciapiedi / Svegliati / La rete d’oro / Motel / Uomo, no

Vorrei piacerti

La ferita

Voglio regalarti un avvenire

Il battito del mondo

Libera

Senza

Medley: Vivo / Vagabondo cuore / Mi ameresti / Nei giardini che nessuno sa / Il carrozzone

Intervallo

Secondo tempo

Il canto di Esmeralda

Ascoltati

Ti meriti di più

T’innamorerai

Libero pensiero

L’anima canta

Ricreazione

L’ignoto

Medley: Triangolo / Madame / Mi vendo / Resisti

Aspettando l’alba

Guai

Medley finale: Potrebbe essere Dio / Più su / Amico / Il cielo / I migliori anni della nostra vita

Ave Maria

Encore

Resta con me

Roma al centro del mondo di Zero

Le date romane rappresentano il cuore emotivo del tour. Qui Renato Zero costruisce uno spettacolo che unisce passato e presente, memoria e attualità, con una cura scenica che conferma la sua capacità di rinnovarsi senza tradire la propria identità.

“L’OraZero” si impone così come uno degli eventi musicali più importanti del 2026, capace di coinvolgere più generazioni e di ribadire, ancora una volta, il ruolo unico di Renato Zero nella storia della musica italiana.