Roma torna a essere il cuore pulsante dell’universo zeriano. Con “L’OraZero”, Renato Zero ha ufficialmente riaperto il capitolo dei concerti dal vivo, dando il via al nuovo tour il 24 gennaio 2026 dal Palazzo dello Sport. Una partenza simbolica, nella sua città, che segna l’inizio di un viaggio musicale destinato a toccare i principali palasport italiani fino ad aprile, per un totale di 23 date.
La Capitale occupa un ruolo centrale nel calendario: sei concerti in meno di dieci giorni (24, 25, 28, 29, 31 gennaio e 1 febbraio), tutti sold out o prossimi al tutto esaurito. Un segnale chiaro di quanto il legame tra Zero e il pubblico romano resti indissolubile.
Uno spettacolo-racconto lungo oltre tre ore
“L’OraZero” non è solo un concerto, ma un vero e proprio racconto in musica. La struttura dello show riprende la cifra stilistica che ha reso celebri le tournée dell’artista: scenografie evocative, cambi d’abito, momenti di riflessione e una scaletta pensata come un percorso emotivo.
Il nuovo progetto discografico trova ampio spazio in scaletta, con brani che affrontano temi sociali, fragilità personali, identità e speranza collettiva. Il tutto intrecciato con i grandi classici che hanno segnato oltre cinquant’anni di carriera.
La durata supera abbondantemente le tre ore, con una divisione in atti e un secondo tempo che assume i contorni di una vera celebrazione del repertorio storico.
La scaletta del concerto di Roma
Prima parte
- No! Mamma, no!
- Io uguale io
- Quel bellissimo niente
- Cercami
- Lasciati amare
- Il rifugio
- Più musica
- Medley: Marciapiedi / Svegliati / La rete d’oro / Motel / Uomo, no
- Vorrei piacerti
- La ferita
- Voglio regalarti un avvenire
- Il battito del mondo
- Libera
- Senza
- Medley: Vivo / Vagabondo cuore / Mi ameresti / Nei giardini che nessuno sa / Il carrozzone
Intervallo
Secondo tempo
- Il canto di Esmeralda
- Ascoltati
- Ti meriti di più
- T’innamorerai
- Libero pensiero
- L’anima canta
- Ricreazione
- L’ignoto
- Medley: Triangolo / Madame / Mi vendo / Resisti
- Aspettando l’alba
- Guai
- Medley finale: Potrebbe essere Dio / Più su / Amico / Il cielo / I migliori anni della nostra vita
- Ave Maria
Encore
- Resta con me
Roma al centro del mondo di Zero
Le date romane rappresentano il cuore emotivo del tour. Qui Renato Zero costruisce uno spettacolo che unisce passato e presente, memoria e attualità, con una cura scenica che conferma la sua capacità di rinnovarsi senza tradire la propria identità.
“L’OraZero” si impone così come uno degli eventi musicali più importanti del 2026, capace di coinvolgere più generazioni e di ribadire, ancora una volta, il ruolo unico di Renato Zero nella storia della musica italiana.