Lazio In Tour, la Regione Lazio regala 30 giorni di viaggio ai giovani under 25

Lazio In Tour è il progetto interrail di Regione Lazio, che per tutta l’estate regalerà 30 giorni di viaggio per oltre 500 mila giovani under 25

30 giorni di viaggio in regalo per gli Under-25? Adesso è possibile: si tratta del progetto Lazio in Tour di Regione Lazio! Ma come funziona? E quali sono le regole per accedere a questo straordinario regalo?

Lazio in Tour: il progetto interrail di Regione Lazio

Andiamo con ordine. Per tutta l’estate 2021, fino al 15 settembre, torna Lazio in Tour, l’Interrail di Regione Lazio che offre ad oltre 500 mila giovani della regione una formula gratuita per scoprire un territorio dal grande patrimonio artistico, culturale e naturalistico.

Che il Lazio sia ricco di località di mare e di montagna, paesaggi, siti archeologici e storici borghi medievali non lo scopriamo ora, ma spesso molte persone residenti nelle province di Roma, Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti non hanno idea dell’immenso patrimonio offerto da siti che nulla hanno da invidiare al resto del mondo.

È per questo motivo che, per il quarto anno consecutivo, la Regione Lazio regala 30 giorni di viaggio ai giovani fino ai 25 anni di età. Nelle scorse edizioni oltre 60mila ragazzi si sono avvicinati così al turismo di prossimità, chiamati a raccolta nella riscoperta delle meraviglie di un territorio straordinario.

Under 25: come usufruire dei 30 giorni di viaggio gratuito nella Regione Lazio

Lazio In Tour è reso possibile dalla sinergia di Regione Lazio con Trenitalia e Cotral. Il progetto permetterà a tutti i possessori della Lazio Youth Card di età compresa tra i 16 e i 25 anni di viaggiare per un mese gratuitamente in tutta la regione, usufruendo degli autobus e dei treni regionali.

Per usufruire di Lazio In Tour è, quindi, necessario scaricare l’App LAZIO YOUth CARD, iscriversi, cercare ed attivare il voucher di Lazio in Tour. Dall’App sarà possibile ottenere il QR Code per viaggiare nei successivi 30 giorni: basterà mostrarlo per iniziare a godersi le vacanze immersi nelle bellezze della Regione Lazio.

