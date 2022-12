Regali di Natale 2022 dell’ultimo minuto: 5 idee da fare ad un romano

Ancora dubbi sui regali di Natale? Ecco una lista di idee originali e non materiali da fare ad un romano e non solo

Il Natale è alle porte e tutti si stanno preparando per riunirsi e trascorrere del tempo insieme. C’è chi sta organizzando il pranzo e la cena e chi ancora è in dubbio su cosa regalare. Vi proponiamo 5 idee per essere originali e unici, con questi regali lascerete tutti a bocca aperta.

LEGGI ANCHE:– Panettoni artigianali Roma 2022: ecco i più buoni in città >>

Regali di Natale 2022, le idee più originali

Addio regali materiali e benvenute idee più innovative e originali. Avete mai pensato di regalare un biglietto per una mostra o un museo? Ecco quali potrebbero essere le soluzioni per voi:

Biglietto Christmas World a Villa Borghese

Biglietto per la mostra Incanto di luci all’Orto Botanico di Roma

Museo delle Illusioni in via Merulana

Supermagic 2023

Biglietto per lo spettacolo di Enrico Brignano a Capodanno

Il Christmas World è un incantevole Villaggio di Natale a Villa Borghese aperto dal 3 dicembre all’8 gennaio 2023. 30.000 mq ricchi di installazioni, esperienze a tema, spettacoli e tanto altro renderanno l’atmosfera unica e inimitabile.

Dal 19 novembre all’8 gennaio 2023 è stata allestita, per la prima volta in Italia, la mostra sensoriale Incanto di luci presso l’Orto botanico di Roma. Cellulare in mano per un’esperienza suggestiva che lascerà il segno.

In via Merulana 17, invece, dal 12 novembre è stato inaugurato il Museo delle illusioni con più di settanta attrazioni riguardanti alla scienza, la fisica, la psicologia e tanto altro. Uno spettacolo imperdibile con i più grandi talenti e campioni internazionali: prestigiatori, illusionisti, manipolatori e mentalisti, provenienti da tutto il mondo, per vivere un’indimenticabile esperienza.

Un cast di oltre 20 artisti, 2 ore di intrattenimento per far sognare ad occhi aperti gli adulti e i bambini.

Si tratta di un’esperienza davvero unica che bisogna provare almeno una volta nella vita.

Supermagic Incantesimi dal 2 al 12 febbraio 2023 arriva a Roma, animando il palco del Teatro Brancaccio. Più di 20 artisti internazionali dal talento unico daranno vita a a 2 ore di magico intrattenimento.

Per finire, lo spettacolo di Enrico Brignano la sera di Capodanno “Ma…Diamoci Del Tu!” Speciale Capodanno” che si terrà presso il Palazzo dello sport di Roma.

FOTO: SHUTTERSTOCK, KIKAPRESS, LUXEVENTI, BORTOLANCARNEVALI, SIMONEANGELINI