Regali di Natale: i migliori dieci da fare ad un romano

Se siete ancora alle prese con i regali di Natale e non sapete cosa scegliere, niente paura: ecco le migliori 10 soluzioni per un romano!

Manca ormai davvero poco a Natale e voi non siete ancora in pari con i regali? Vorreste trovare i migliori doni possibili per i vostri cari ma siete a corto di idee? Niente paura, ecco una lista dei dieci migliori regali di Natale da fare ad un romano!

I migliori regali di Natale da fare a un romano: il CarboKit di CarboGang

Partiamo dal principio. Sulle tavole delle famiglie della Capitale non può certo mancare la carbonara, nemmeno a Natale! È per questo che tra i regali di Natale migliori da fare ad un romano c’è innanzitutto il CarboKit di Carbogang, la celebre pagina social che celebra la carbonara!

Si tratta di un kit davvero speciale per preparare il celebre piatto romano per 4/5 persone: al prezzo di 28,89 euro vi porterete a casa un pacco di pasta Monograno Felicetti (spaghetti o mezze maniche), 250 grammi di guanciale artigianale, 200 grammi di Pecorino Romano DOP Deroma e del pepe nero del Madagascar. In pratica dovrete metterci solo acqua, sale e uova! In alternativa, è possibile scegliere anche l’alternativa gluten-free, con un pacco di Pasta Lensi senza glutine.

A completare il tutto, CarboGang offre anche la sua ricetta scritta e l’accesso esclusivo alla video-guida per ottenere la carbonara perfetta!

amatriciAmo: il kit per una vera amatriciana

Se siete amanti delle ricette tradizionali, e siete alla ricerca del regalo di Natale perfetto per un romano, non vi potete far sfuggire di certo i kit amatriciAmo proposti dal negozio web Percorsi del Gusto.

I kit amatriciAmo contengono infatti gli ingredienti delle vere ricette di Amatriciana e Gricia, con tanto di istruzioni originali allegate su pergamena. Pensati per 4 persone, il kit da 14 euro contiene 200 grammi di guanciale, 220 grammi di pecorino amatriciano, una confezione da 500 grammi di pasta di semola di grano duro italiano e una confezione di 400 grammi di pomodori pelati Graziella lavorati a mano.

Il kit amatriciAmo plus, invece, è proposto a 17 euro e offre della pasta di semola di grano duro Senatore Cappelli oltre alla presenza della passata artigianale di pomodoro integrale biologico.

Alfredo alla Scrofa: dalle sue fettuccine ai dolci di Pasticceria Marisa

Il ristorante di Alfredo alla Scrofa è una delle più celebri istituzioni capitoline. Le sue Fettuccine Alfredo sono uno dei piatti italiani più celebri al mondo (sebbene in Italia siano piuttosto sconosciute): per prepararle c’è bisogno solo di fettuccine all’uovo fatte in casa, parmigiano reggiano freschissimo e morbido burro di prima qualità.

Ebbene, Alfredo alla Scrofa propone dei cesti di Natale d’eccellenza, che contengono vini ed eccellenze gastronomiche del nostro Paese, tra cui le fettuccine all’uovo realizzate dall’azienda Michelis di Mondovì e il Parmigiano Reggiano 24 mesi del Caseificio Gennari, gi ingredienti fondamentali per cucinare a casa delle perfette Fettuccine Alfredo.

Sia nei suoi cesti che singolarmente, inoltre, Alfredo alla Scrofa ha presentato alcune meravigliose soluzioni, come il Panettone in edizione limitata realizzato dalla Pasticceria Marisa di Lucca Cantarin di Arsego (PD), indicata tra le 24 migliori pasticcerie d’Italia 2021 secondo il Gambero Rosso. La stessa pasticceria, ha preparato anche degli esclusivi (e gustosissimi) torroncini artigianali alle nocciole e alle mandorle! Per acquistarli, basta fare click sul sito di Alfredo alla Scrofa oppure farsi un giro direttamente al ristorante!

Regali perfetti per un Natale romano: Bottega di Casa Proloco Trastevere

Se siete alla ricerca dei regali perfetti per un Natale romano, perché non provare le box con le eccellenze del Lazio selezionate dalla Bottega di Casa Proloco Trastevere?

Per questo Natale, la bottega ha creato tre special box regalo pieni di rarità gastronomiche d’eccellenza provenienti da tutto il territorio regionale: dalla salsiccia di Monte San Biagio al prosciutto di Bassiano, dal caprino nobile al Conciato di San Vittore, dai legumi biologici alle confetture, per terminare con i vini del territorio e i torroni di Alvito.

Inoltre, in ciascun box (disponibili in versione da 35, 45 o 55 euro) ci sarà un buono del valore di 10 euro da poter spendere da Proloco Trastevere per i prossimi acquisti o consumazioni al ristorante.

La campagna regali PostEat Menù: Natale perfetto in un ristorante romano

Un’altra iniziativa interessante è quella del Post Eat Menù, promossa dall’agenzia di comunicazione romana Passion Fruit Hub per “diventare supporter” del proprio ristorante del cuore.

Ideata per sostenere il settore della ristorazione messo a dura prova dalla seconda ondata del Covid-19, l’iniziativa permette di creare dei Post Eat Menu, ovvero dei buoni regalo composti da 3 portate spendibili entro il 31/12/2021 nei ristoranti che aderiscono al’iniziativa.

Tra i questi ci sono Alfredo alla Scrofa, Aqualunae Bistrot, Bucavino, Dao Chinese Restaurant, Ditirambo, Osteria Fratelli Mori, Proloco Trastevere e Queen Makeda Grand Pub! Che dire, si tratta forse dei regali di Natale migliori per ciascun romano che ami la buona tavola!

Eataly Roma: i cesti di Natale d’eccellenza

Cosa c’è di meglio di festeggiare il Natale con prodotti di qualità Eataly? La nota azienda di food d’eccellenza propone tutto il necessario per un regalo davvero entusiasmante, offerto in diverse soluzioni capaci di andare incontro ai gusti di tutti.

Tra i cesti di Natale di Eataly Roma troviamo Il menu della casa (in vendita a 29,90 €), che raccoglie alcuni prodotti della tradizione selezionati da Eataly: Paste di Meliga di Michelis, Torroncini Morbidi di Antica Torroneria, Pomodoro Pelato di BioOrto, Penne Rigate IGP di Afeltra, Filetti di acciughe del Mar Cantabrico di Vicente Marino, Stinco Precotto di Ferrari Salumi….

La Dispensa di Eataly è invece una soluzione da 49,90 €, che raccoglie un po’ di tutto: Lenticchie Colfiorito de La Valletta, Sardine in olio di oliva di Pollastrini, Mezze maniche di Mancini, Aceto di vino rosso Metodo Lento di Acetaia del Gallo, Olio extravergine Monocultivar Taggiasca di Roi, Olive Taggiasche di Roi, Pesto Ligure senza aglio di Niasca, Riso Carnaroli Eataly de Gli Aironi, Salsa di pomodoro Datterino di Alicos, Tarallini multicereali di Agricola del Sole, Cotechino di Ferrari.

Castroni: panettoni e caffè per tutti i gusti

È inutile negarlo, un romano ama sempre sedersi a tavola con un bel caffè ed un ottimo dolce: è per questo che tra i regali di Natale che gli si possono fare c’è sicuramente la possibilità di farsi tentare dai peccati di gola di Castroni!

Castroni, infatti, sul suo shop web ufficiale propone il suo caffè macinato fresco, nelle sue miscele da Bar, Robusta e Famiglia, sia in polvere che cialde e in capsule, nonché all’interno di meravigliose confezioni regalo natalizie.

Ma Castroni non è solo caffè! Anzi, sul loro shop è possibile anche acquistare i loro panettoni… a partire dal panettone basso classico in confezione da 1 kg lievitato naturalmente per oltre due giorni con puro Lievito Madre Naturale e al lento raffreddamento. Castroni offre inoltre una sua variante al cioccolato in confezione da 850 g, ricoperto di cioccolato e farcito con crema al cioccolato… insomma, una splendida golosità natalizia!

Volpetti: che meraviglia il kit Cacio e Pepe

Per fare dei regali di Natale che possano incontrare il gusto di ogni romano, perché non pensare alla salumeria Volpetti, storico negozio di Via della Stelletta, a pochi metri dalla chiesa di Sant’Antonio in Campo Marzio.

La gastronomia dei romani dal 1870 presenta due meravigliosi kit cacio e pepe, uno tradizionale ed uno magnum, che contengono gli ingredienti per cucinare a casa un’autentica Cacio e Pepe.

Il kit cacio e pepe tradizionale, in vendita a 36 euro, contiene 500 grammi di tonnarelli, 350 grammi di Pecorino Romano e del pepe nero con tanto di macinino. Il kit cacio e pepe magnum, invece, presenta in più una bottiglia di Roma DOC Rosso Cantine Volpetti, al prezzo di 48 euro.

Voglia di regalare maritozzi? Perché non il kit fai da te?

Se invece il vostro pensiero fisso è il maritozzo, regali di Natale golosi per ogni romano che si rispetti, non si può non pensare alla possibilità offerta dalla bottega gastronomica tradizionale online Il Maritozzo Rosso, in alcuni straordinari kit da 10, 15, 30 o 60 tutti da farcire!

I maritozzini arriveranno a casa vostra accompagnati da diverse farce dolci e salate a scelta (panna montata, crema al tiramisù, caponata di melanzane, baccalà mantecato o pollo alla romana), in confezione sottovuoto, pronti da farcire in autonomia al momento desiderato.

Caffè Sant’Eustachio: tante idee regalo

E se i regali di Natale perfetti per un ogni romano sembrano tutti portarci attorno alla tavola, niente paura: concludiamo con un bel caffè, come quello di Sant’Eustachio, un’antica torrefazione nata nel 1938 in Piazza Sant’Eustachio, ad un passo da piazza Navona e dal Pantheon.

I regali perfetti vanno dal classico barattolo di caffè macinato moka da 250 grammi al kit tazzina e piattino per gustarlo con stile, come al bar!

Ma Sant’Eustachio propone anche delle idee regalo come i tartufini al caffè, delle ottime praline incartate singolarmente… Oppure i croccantini al caffè con ripieno di miele, mandorle e nocciole! E che dire dei chicchi di caffè del Guatemala ricoperti di gustoso cioccolato fondente? Dei piccoli peccati di gola capaci di trasformarsi nel regalo di Natale perfetto!

Foto: Shutterstock