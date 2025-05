L’8 e il 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari importanti, che riguardano lavoro e cittadinanza. Oltre a invitare i cittadini a informarsi e votare, a Roma sono stati aggiornati i compensi per chi svolge un ruolo attivo nei seggi elettorali, con un aumento del 15% rispetto alle ultime consultazioni.

Quanto si guadagna lavorando ai seggi per i referendum 2025?

Come previsto dal decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, i compensi per i membri dei seggi elettorali a Roma sono i seguenti:

Presidente di seggio (seggi ordinari) : 138 euro

: 138 euro Scrutatori e Segretari (seggi ordinari): 110,40 euro

Per i seggi speciali, come ospedali, carceri e simili, i compensi sono più bassi:

Presidente di seggio : 82,80 euro

: 82,80 euro Scrutatori e Segretari: 56,35 euro

Tutti gli importi sono forfettari e non soggetti a tassazione.

Come vengono erogati i compensi?

Il Comune di Roma provvede al pagamento, solitamente tramite bonifico bancario o tramite ritiro presso sportelli bancari convenzionati. Per ricevere il compenso è indispensabile presentare un documento di identità valido e il codice fiscale. I tempi di pagamento possono variare: si consiglia di contattare l’Ufficio Elettorale per maggiori dettagli.

Diritti dei lavoratori che partecipano alle operazioni di voto

I lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni di voto hanno diritto a permessi retribuiti per tutta la durata delle consultazioni, inclusi eventuali giorni di riposo compensativo.

Come votare fuori sede a Roma

Se sei un elettore iscritto a Roma ma temporaneamente residente in un’altra provincia per motivi di studio, lavoro o cure mediche, puoi richiedere di votare fuori sede. La domanda deve essere presentata entro il 4 maggio 2025 alla Direzione dei Servizi Elettorali di Roma Capitale, anche via PEC o email ordinaria. L’attestazione con il seggio assegnato arriverà entro il 3 giugno.

I referendum in breve: cosa si vota?

Licenziamenti illegittimi : reintegro al posto di lavoro dopo licenziamento ingiusto

: reintegro al posto di lavoro dopo licenziamento ingiusto Tutele nelle piccole aziende : risarcimenti senza limiti per licenziamenti ingiustificati

: risarcimenti senza limiti per licenziamenti ingiustificati Contratti a termine : serve una motivazione valida per assunzioni temporanee

: serve una motivazione valida per assunzioni temporanee Sicurezza sul lavoro : responsabilità anche per l’azienda committente in caso di incidenti

: responsabilità anche per l’azienda committente in caso di incidenti Cittadinanza più veloce: riduzione da 10 a 5 anni della residenza necessaria

Per la validità del referendum serve il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Per questo è fondamentale partecipare, informarsi e far sentire la propria voce.

