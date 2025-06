In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno a Roma, i cittadini che non sono in possesso della tessera elettorale – per smarrimento, furto, deterioramento, esaurimento degli spazi per le timbrature, o per cambio di indirizzo – potranno scaricare direttamente online dal portale di Roma Capitale un Attestato di voto sostitutivo, da utilizzare al posto della tessera per recarsi alle urne.

Questa modalità semplifica l’accesso al voto per chi scopre solo all’ultimo momento di non poter usare la propria tessera elettorale. Grazie al nuovo servizio digitale, non sarà più necessario recarsi fisicamente agli sportelli municipali o all’Ufficio elettorale centrale di via Petroselli per ottenere un duplicato, evitando così le code e riducendo l’afflusso agli uffici nei giorni del voto.

Il servizio è attivo nella sezione “Certificati Anagrafici e di Stato Civile Online” del portale di Roma Capitale. Per accedere, è sufficiente cliccare su “Accedi al Servizio” e seguire le istruzioni fino alla selezione dell’opzione “Attestato Sostitutivo Elettorale”.

Per fare richiesta è necessario autenticarsi tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS). Possono usufruire del servizio tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale, inclusi:

residenti all’estero iscritti all’AIRE di Roma;

residenti a Roma domiciliati temporaneamente in altri Comuni;

studenti, lavoratori o pazienti fuori sede per più di tre mesi che abbiano ottenuto l’autorizzazione al voto fuori sede;

appartenenti alle forze armate e naviganti autorizzati;

cittadini iscritti a indirizzi fittizi, come “via Modesta Valenti”, dove non è possibile ricevere la tessera elettorale per mancanza di un recapito reale.

L’attestato può essere richiesto esclusivamente per uso personale, non per terzi. Una volta effettuata la verifica dell’identità e dell’iscrizione nelle liste elettorali, il cittadino potrà stampare autonomamente l’attestato.

Le caratteristiche dell’attestato:

sarà rilasciato in formato PDF , gratuitamente;

, gratuitamente; conterrà un numero identificativo associato all’elettore e il timbro digitale o la firma del Sindaco ;

; sarà valido solo per questa consultazione referendaria ;

; non sostituisce in via definitiva la tessera elettorale: in caso di ritrovamento della tessera smarrita, quest’ultima sarà nuovamente utilizzabile per future votazioni. Resta inoltre possibile richiederne una nuova secondo le consuete modalità.

Il presidente di seggio non dovrà conteggiare separatamente chi vota con l’attestato, trattandosi comunque di elettori già iscritti regolarmente nella sezione elettorale.